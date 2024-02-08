Истории из «Тараса Бульбы»: как отцы и сыновья убивают друг друга в СВО

Фото: U.S. Army/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

БМП Bradley

Украинский солдат в зоне СВО встретил на поле боя родного отца, который воевал на российской стороне. Что между ними произошло, часто ли в ходе конфликта отцы и сыновья оказываются по разные стороны конфликта, как в гоголевском «Тарасе Бульбе», или же наоборот воюют вместе?

Как российский танкист встретился с сыном из ВСУ

Украинский телеканал ТСН показал интервью с украинским военнослужащим Александром. 19-летний командир американского БМП Bradley M2 рассказал, как встретился в бою со своим отцом-военнослужащим ВС РФ. Интервью заметили западные блоги и СМИ — его перевел канал WarTranslated и написало издание Newsweek.

Александр родился и провел полдетства в России, но потом уехал на Украину. Родного отца, по его словам, он не видел с детства, и он ему «никто». Однако до начала контрнаступления ВСУ в 2023 году отец позвонил ему и просил переходить на сторону России. Военнослужащий 47-й механизированной бригады ВСУ «Магура», куда были поставлены Bradley, отказался. В результате сын и отец-танкист встретились в бою. «Магура» участвовала, в частности, в контрнаступлении ВСУ в Запорожье.

«Александр рассказал, что битва „сын на отца“ началась, когда танк, которым предположительно управлял его отец, вскользь попал в борт его Bradley. Позже отец сказал ему по телефону, что прекратил огонь, когда понял, кто в бронемашине», — пишет Newsweek.

Решение отца позволило солдату ВСУ вывести машину из боя. Позже он узнал, что танк его отца сожгли с помощью БПЛА. Александра это не расстроило.

Фото: MOD Russia/via Global Look Press Танк ВС РФ

«[Его] танк сожгли. Сказали, что он видимо погиб... сгорел в танке. Наши FPV-дроны прикончили его, так что он просто сгорел. Ну что ж, такая его судьба», — заявил бывший россиянин в интервью украинскому телеканалу.

Сейчас, как сообщает ТСН, Александр командует своим Bradley в Авдеевке и в 19 лет считается «одним из самых опытных бойцов».

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Часто ли отцы и дети оказываются по разные стороны в СВО

В апреле 2023 года в соцсетях распространилась переписка командира роты батальона «Карпатская сечь» Артура Асадова и его отца, который участвует в СВО на российской стороне. 10 апреля стало известно, что Асадов погиб.

В последний раз отец с сыном разговаривали, когда радостный Артур написал своему отцу после боёв под Харьковом и захватом города Изюм. На это Олег Асадов ответил сыну: «Радуйся пока можешь!».

«Для меня ты просто сын. Я хочу, чтобы у тебя все было хорошо. Ты был жив и здоров и счастлив», — писал Олег Артуру.

В 2022 году Асадов дал интервью британскому изданию Daily Star, в котором высказал предположение, что на его отца повлияла пропаганда. Также он рассказал, что разлад между ними случился еще во время присоединения Крыма к России в 2014 году. В 2016 году отец Асадова вступил в ополчение ДНР. Сам Артур говорил журналистам, что вряд ли убьёт отца, если встретится с ним на поле боя, но вот в суд его папа должен попасть.

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Как отцы и сыновья уходят в СВО

Однако описанный Newsweek случай и история Асадовых, когда отец и сын оказывались по разные стороны фронта, не является характерным для СВО. В России отцы и сыновья гораздо чаще воюют вместе, и иногда вместе уходят на передовую с призывного пункта.

Так, в марте 2023 года телеканал «Звезда» рассказал о работе двух инструкторов — отца и сына, известных под позывными «Монах» и «Моджахед». Мужчины из Бурятии ушли в зону СВО один за другим — один участвовал в боевых действиях под Киевом и Изюмом, а позже к нему присоединился отец, с которым плечо к плечу они штурмовали Угледар.

РИА Новости приводили историю бойца с позывным «Морячок». Когда он получил ранение и попал в госпиталь, отец — ветеран Второй чеченской войны — явился на фронт вместо него.

Ветераны СВО появлялись в передаче «Малахов» на телеканале «Россия 1». Боец спозывным «Сибирь» рассказал, как пошел на спецоперацию за своим сыном Альтаиром. Отец и сын пережили ряд приключений и в итоге встретились на в госпитале, когда были ранены в один день.

«Не могу представить ваших чувств, это просто как в кино», — признался ведущий Андрей Малахов.

В январе 2024 года aif.ru рассказал про бизнесмена из Москвы, который ушел на фронт вслед за тремя сыновьями.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Проводы призывника в рамках частичной мобилизации

«Прибежал со словами: „Только попробуйте уйти без меня, иначе я пойду в ЧВК“. Так и решили они уже идти все вместе. Бизнес пришлось всем четверым оставить на партнеров», — рассказал бизнесмен.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Как награждают отцов участников СВО

В России существует медаль «Отец солдата», учрежденная в мае 2023 года. Она является наградой, созданной движением «Отцы России».

«Медалью могут быть награждены мужчины-отцы, чьи сыновья проявили мужество, отвагу, самоотверженность или героизм при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции. Медаль и удостоверение к ней вручаются в торжественной обстановке, и мы уверены, что церемония вручения даст возможность родителям героев почувствовать нашу поддержку, понимание и благодарность», — сообщает сайт движения «Отцы России».

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