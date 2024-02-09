Российские «Пионы» уничтожили гаубицу М777 американского производства

Фото: МО РФ

Миномет «Пион»

Российские расчеты «Пионов» в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили украинскую 155-миллиметровую американскую гаубицу М777 на Купянском направлении в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. Также была поражена самоходная гаубица «Гвоздика».

Расчеты двух 203-миллиметровых самоходных пушек «Пион» группировки войск «Запад» в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» ВСУ на Купянском направлении, — сообщили в ведомстве.

Ранее старший офицер пресс-центра группировки войск «Запад» Ярослав Якимкин сообщил, что российские военные овладели двумя опорными пунктами на Купянском направлении в зоне спецоперации. По его словам, мотострелковые подразделения во взаимодействии с артиллерией отразили пять контратак штурмовых групп.

Также министру обороны России Сергею Шойгу показали уничтожение украинского HIMARS в штабе Объединенной группировки. Он в свою очередь поручил активнее вести разведку на всю глубину обороны ВСУ и действовать на опережение.