Тульские десантники захватили два опорных пункта на Купянском направлении

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Российские военные овладели двумя опорными пунктами на Купянском направлении в зоне спецоперации, сообщил старший офицер пресс-центра группировки войск «Запад» Ярослав Якимкин. По его словам, которые передает ТАСС, мотострелковые подразделения во взаимодействии с артиллерией отразили пять контратак штурмовых групп.

Подразделения группировки войск «Запад» продолжают выполнять оперативные задачи на купянском направлении. Мотострелковые подразделения во взаимодействии с артиллерией отразили пять контратак штурмовых групп 30-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районах озера Лиман и населенных пунктов Синьковка и Терны, в ходе которых улучшили свои позиции, овладев двумя опорными пунктами, — сказал он.

Ранее стало известно, что бойцы подразделения 20-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск с позывными Батя и Феникс вдвоем захватили два опорных пункта ВСУ. Они пояснили, что предлагали противникам сдаться, однако те отказались.