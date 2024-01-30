Бойцы ВС России вдвоем захватили два опорных пункта ВСУ

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Бойцы подразделения 20-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск с позывными Батя и Феникс вдвоем захватили два опорных пункта ВСУ, сообщают «Известия». В беседе с изданием они пояснили, что предлагали противникам сдаться, однако те отказались.

Вот мы закинули гранату — отстрел. Вторую закидываем — отстрел. <...> Грамотно командование вело нас. <...> Встали и пошли перебежками, расстояние 10 м друг между другом держали, заняли позиции, отработали, — приводит издание слова штурмовиков.

Кроме того, военнослужащие, по их словам, решили проблему, которую создавал на одном из опорников украинский пулеметчик, не дававший российским военным спокойно возвращаться в тыл.

Ранее появилось видео с продвижением российских бойцов на Запорожском направлении. На кадрах запечатлен штурмовой отряд 5-й общевойсковой армии ВС РФ в момент взятия опорных пунктов противника.

До этого немецкий телеканал Welt сообщил, что Вооруженные силы России имеют существенное превосходство над украинской армией в зоне СВО. Отмечается, что российским солдатам, в частности, удалось добиться впечатляющих результатов на Донецком направлении.