ЧВК «Вагнер» и Авдеевка, страх Эквадора, Часов Яр. Что будет дальше в СВО?

Фото: МО РФ

Текущая обстановка в Авдеевке, ситуация с Эквадором и бананами, продвижение ВС РФ к Часову Яру, новые дроны-камикадзе «Герань-2» с термобарической частью, беспилотник НАТО у Крыма — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости СВО на сегодня, 6 февраля. Подробнее — в обзоре NEWS.ru

«Военная хроника» рассказала, что сейчас происходит в Авдеевке

«Поступают сообщения, что в Авдеевке ВС РФ прошли ж/д мост и продвинулись по ул. Сапронова и Леси Украинки. Разрезание группировки в этом районе ВСУ оформляется все отчетливее. Если этот маневр будет доведен до конца, то линия обороны ВСУ в Авдеевке ослабнет еще сильнее, чем сейчас, и фактически распадется на два независимых друг от друга участка: северо-западный с АКХЗ и юго-восточный между Железнодорожным и Карьерным переулками. При этом ВСУ, как и в Артемовске, осознают сложившееся положение, но не спешат отводить войска даже под угрозой окружения. Если так будет продолжаться и дальше, то история с „артемовской мясорубкой“ повторится», — отметил источник.

Авторы канала обратили внимание, что тактика и характер продвижения ВС РФ в Авдеевке в целом все отчетливее напоминают последние недели работы ЧВК «Вагнер» по штурму жилой застройки Артемовска.

«Роль артемовского укрепрайона „Тетрис“ применительно к Авдеевке выполняет микрорайон „Химик“ и 9-й квартал, а также промзона на Индустриальном проспекте за ж/д полотном. Глядя на тактическую обстановку, крепнет ощущение, что выводить гарнизон ВСУ из Авдеевки уже поздно. Единственные, кто пока еще может вырваться на запад, это „сидельцы“ на территории коксохимического завода. Но и их время начинает подходить к концу», — добавила «Военная хроника».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

Александр Коц рассказал, как Эквадор испугался санкций России

«Эквадор пригласил российских специалистов приехать для проверки санитарных норм на фоне ограничения Россельхознадзором ввоза бананов, пишет местное издание Primicias. Быстро засуетились, когда на горизонте замаячила перспектива потери крупнейшего рынка сбыта. Россия, напомним, в прошлом году купила у Эквадора бананов на $680 миллионов — больше, чем любая другая страна. А все из-за решения президента Даниэля Нобоа передать Украине 18 советских РСЗО „Град“ и 5 вертолетов Ми-17. Его продавили США, пообещав взамен современное оружие на 200 миллионов долларов. Главным выгодоприобретателем, естественно, станет американская оборонка. А вот явно не собирающийся ни с кем воевать Эквадор пусть теперь думает, куда пристраивать свои бананы», — отметил военкор.

«Рыбарь» рассказал, как ВС РФ продвигаются к Часову Яру за Бахмутом

«После успешного рывка через посадки к Ивановскому в конце января ВС РФ смогли продвинуться вглубь населенного пункта и к северу от трассы Т-0504, заняв как минимум часть посадки, выходящей к водоемам к востоку от села. По силам противника наносятся артиллерийские удары. Украинские формирования относительно успешно контратаковали южнее, между Клещеевкой и Ивановским, выбив российские силы из части посадок, однако закрепиться не смогли. Фактически сообщение с передовыми отрядами не нарушено. Оставленные ВС РФ посадки остались в серой зоне, поскольку ни та, ни другая сторона не могут занять укрепления из-за обоюдных ударов FPV-БЛА. Подразделения ВСУ не прекращают вести инженерные работы в тылу, в том числе к западу от канала Северский Донец — Донбасс, чему по мере сил препятствуют ВС РФ», — отметил источник.

По информации авторов канала, сейчас у Часова Яра ведется контрбатарейная борьба и обычной артиллерией, и ракетным вооружением, в Константиновке ударом «Искандера», предположительно, был уничтожен РСЗО HIMARS.

«На северном фланге в районе Богдановки активных наступательных действий не предпринимает ни одна из сторон. По позициям противника в самом селе и окрестностях бьют беспилотниками, но без попыток продвижения со стороны ВС РФ в силу уязвимого расположения Богдановки в низине», — добавил «Рыбарь».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

Борис Рожин рассказал о модернизации дрона «Герань-2»

«БПЛА-камикадзе „Герань-2“ получили термобарическую боевую часть. При попадании в цель заряд разрывается, выпускается газовое облако, заполняющее пространство, после чего оно подрывается. Взрыв создает колоссальное давление и температуру. Обновленная „Герань“ уже применяется при ударах по объектам в зоне СВО», — написал военный эксперт.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Юрий Котенок рассказал о беспилотнике НАТО у Крыма

«В районе южного побережья Крыма работает американский разведывательный БПЛА Global Hawk. Как и позавчерашний „Посейдон“, беспилотник прибыл с авиабазы НАТО на Сицилии. В ближайшие часы ожидаются подходы дрона в направлении линии Новороссийск — Сочи», — отметил военкор.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Читайте также:

Последние новости с фронтов СВО на сегодня: сводка военкоров 6 февраля

Битва за Авдеевку 6 февраля: куда прорвались ВС РФ, сколько еще осталось

Украина, концерт в Москве, критика коллег: как сейчас живет Таисия Повалий