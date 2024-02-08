В США признали версию России насчет удара по Ил-76 с пленными NYT: Ил-76 в Белгородской области сбили из Patriot

Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press

ПВО Patriot

Российский самолет Ил-76 в Белгородской области сбили в январе из системы ПВО Patriot, заявили анонимно американские чиновники в разговоре с The New York Times. Это совпадает с выводом Следственного комитета РФ. Журналисты предполагают, что ВСУ имели неточные разведданные, так как, по словам западных чиновников, борт раньше использовали для перевозки ракет.

Американские официальные лица не подтвердили личности пассажиров, но признали, что они могли быть украинскими пленными. При этом в США ставят под сомнение озвученное Россией число погибших.

Публично американские официальные лица не комментируют причину крушения самолета, хотя лица, говорившие в частном порядке на условиях анонимности, заявили, что сообщения об использовании ракеты Patriot были точными, — пишет издание.

По информации журналистов, в январе ВСУ переместили зенитно-ракетный комплекс к границе с Россией и устроили засаду на грузовой самолет. Как утверждает американское издание, украинские военные придумали такой план охоты за авиацией прошлой весной.

Следственный комитет России установил, что Ил-76 был сбит именно с помощью американского ЗРК Patriot. На фрагментах объектов, обнаруженных на месте падения самолета, были найдены маркировки компании Raytheon.