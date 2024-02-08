ВСУ потеряли свыше 300 солдат под Донецком: новости СВО на вечер 8 февраля

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Боевая машина поддержки танков БМПТ «Терминатор»

Подразделения Южной группировки российских войск успешно заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении, после чего нанесли удар по позициям противника, сообщили в Минобороны РФ. Под обстрел попали позиции 22-й и 92-й механизированных бригад ВСУ. По данным российского ведомства, армия Украины потеряла до 310 солдат, один танк и четыре автомобиля на этом направлении.

Главные новости о том, что произошло в зоне проведения СВО утром 8 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

Армия России отразила пять штурмовых атак ВСУ под Купянском

Украинские подразделения пять раз пытались взять штурмом позиции ВС РФ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, все атаки были успешно отражены. В ходе боев на данном участке фронта противник потерял до 30 солдат убитыми и ранеными, четыре пикапа и одну американскую гаубицу М777.

На Краснолиманском направлении также велись интенсивные боевые действия. Подразделения российской группировки «Центр» успешно отразили две штурмовые атаки, организованные 60-й механизированной бригадой и 12-й бригадой специального назначения ВСУ. Армия Украины потеряла до 230 солдат, три боевые бронированные машины и пять автомобилей.

На Южно-Донецком направлении Вооруженные силы Украины потеряли свыше 155 солдат, две бронемашины, четыре автомобиля, одну самоходную артиллерийскую установку «Акация», САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-20. На Херсонском направлении ликвидировано 25 украинских военнослужащих.

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Российская армия может применить «Змея Горыныча»

Вооруженные силы России могут применить систему «Змей Горыныч» для прорыва обороны украинских войск, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, эта система используется для разминирования. При этом специалист подчеркнул, что российской армии необходимо продолжать искать бреши в обороне ВСУ, так как у украинских инженеров нет богатого опыта возведения укреплений. В Минобороны РФ пока не прокомментировали эту информацию.

По мнению специалиста, полномасштабный прорыв линий обороны ВСУ начнется с мощных артиллерийских, ракетных и авиационных обстрелов украинских позиций. Это связано с тем, что прорыв эшелонированной обороны с привлечением лишь сухопутных войск невозможен.

В свою очередь военный эксперт Олег Глазунов считает, что переломный момент в ходе специальной военной операции может состояться весной и летом текущего года. По его мнению, этот момент можно будет сравнить с Курской битвой, произошедшей в годы Великой Отечественной войны. Аргументируя свой прогноз, Глазунов подчеркнул, что армия Украины страдает от нехватки боеприпасов. Однако позднее в Киеве решат этот вопрос, после чего предпримут очередную попытку контрнаступления.

ВСУ обстреляли Белгород чешскими ракетами

За последние сутки Белгород и Белгородский район дважды попали под обстрел со стороны украинской армии. По данным Министерства обороны РФ, на подлете к областному центру были сбиты ракеты, выпущенные из чешской реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». В результате обстрела пострадали три человека, их госпитализировали в больницу № 2 Белгорода.

Украинские войска также обстреляли поселок Куйбышево, расположенный в Запорожской области. Как утверждает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, атака была отражена российскими системами противовоздушной защиты. Информации о жертвах или разрушениях не поступало.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Модульное укрытие для защиты людей при обстрелах в Белгороде

В Донецкой Народной Республике под обстрел ВСУ попала бригада спасателей. Инцидент произошел в Петровском районе Донецка. В результате сброса взрывного устройства с беспилотника пострадали пятеро сотрудников МЧС.

Украинская армия лишилась одного из опытнейших летчиков

Украинский летчик Владислав Рыков, на счету у которого около 385 боевых вылетов, погиб в зоне проведения специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Воевода Вещает». По его данным, Рыков считался вторым по значимости пилотом в ВВС Украины и являлся частью так называемого «неизвестного звена ВПС». Он не давал интервью журналистам из соображений безопасности.

Информацию о гибели Рыкова подтверждают и украинские источники, в частности канал MilitaryAviationInUa. По его данным, летчик погиб 7 февраля в ходе выполнения боевого задания. По данным Министерства обороны России, за последние сутки системам ПВО действительно удалось сбить украинский самолет Су-25 в районе населенного пункта Новотроицкое в ДНР. Пилотировал ли его Рыков, достоверно неизвестно.

Армия Украины столкнулась с нехваткой снарядов и пехотинцев

Вооруженные силы Украины испытывают серьезную нехватку артиллерийских снарядов, сообщает американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в СБУ. По словам одного из офицеров службы, на один запущенный украинцами снаряд приходится 10 российских. Источник издания также жалуется, что в армии республики наблюдается нехватка военной техники. Он объяснил это прекращением поставок со стороны США.

Фото: Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Помимо нехватки снарядов, армии Украины также не хватает военнослужащих. Особо сильная нехватка ощущается в пехотных подразделениях ВСУ. По словам украинских бойцов и командиров, уже размещенные на линии фронта отряды истощены и страдают от низкого боевого духа. На состоянии войск также отражаются проблемы с логистикой, в частности нехватка боеприпасов.

В свою очередь издание The New York Times сообщает, что украинские солдаты самовольно оставляют свои позиции из-за отсутствия иностранной поддержки. Информацию подтвердил член подразделения разведки Олег Войцеховский. По его словам, в настоящий момент число дезертиров невелико, однако оно неуклонно растет.

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