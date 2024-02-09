Зеленскому предрекли «начало конца» после увольнения Залужного Пользователи соцсетей раскритиковали Зеленского после отставки Залужного

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

После увольнения Валерия Залужного с поста главкома ВСУ в соцсетях президента Украины Владимира Зеленского появилось множество недовольных комментариев в связи с данным решением. Пользователи Instagram (деятельность в РФ запрещена) заполонили страницу украинского лидера критикой и предрекли ему «начало конца».

Так, по мнению комментаторов, решение отправить Залужного в отставку является худшим из всех, которые мог предпринять Зеленский. Они спрашивают президента, где бы он находился, если бы не Залужный. Кроме того, критики призвали Зеленского вернуть экс-главкома на соответствующий пост, а вместо него убрать главу офиса президента Андрея Ермака.

Это твое «начало конца», — написал один из комментаторов.

Пользователи также отметили, что народ Украины больше не доверяет Зеленскому, и что они «представляли себе не такую победу». Многие также возмущаются новым назначением на пост главнокомандующего ВСУ в лице Александра Сырского, которого называют «русским».

Ранее Bloomberg сообщил, что увольнение Залужного с должности главкома ВСУ несет политические риски для Зеленского. По мнению авторов издания, генерал имел высокую популярность среди населения — около 90%. В то же время в агентстве указали, что украинский лидер предложил Залужному «остаться в команде», однако не уточнил предлагаемую позицию.