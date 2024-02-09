Немецкий спецназовец из ВСУ назвал силы российской армии «бесконечными»

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы России обладают «бесконечным» количеством солдат и запасом военной техники, заявил служащий в спецназе ВСУ немец по имени Бен в комментарии изданию Bild. При этом он подчеркнул, что мощь российской армии является не единственной причиной, по которой армия Украины терпит поражение. Он обвинил в провалах ВСУ страны Запада, медлящие с решениями по поставкам вооружений.

У русских просто бесконечное количество техники и бесконечное количество солдат, — заявил экс-солдат бундесвера.

По мнению воюющего на стороне ВСУ гражданина Германии, западные страны не только медлили с поставками оружия, но и оказывали помощь очень фрагментарно. В сочетании с нескоординированностью действий подразделений ВСУ это привело к полному провалу украинского контрнаступления, подытожил он.

Бен считает, что помочь Украине могут поставки западных истребителей. В то же время он подчеркнул, что ВС РФ имели время подготовиться к боям, а мины сыграли большую роль в успехе российской армии.

Помимо немецких солдат, на Украине также воюют и граждане Франции. По словам посла России в Париже Алексея Мешкова, французское правительство проигнорировало все запросы Москвы по данной теме. Он подчеркнул, что Украина не скрывает вербовки французов и размещает соответствующие объявления прямо на сайте своего посольства. Наемников записывают в ряды «Легиона волонтеров».

Французские законы запрещают наемничество — участие в боевых действиях в чужом государстве вне состава его вооруженных сил. Запрет не касается вступления в ряды ВСУ с заключением контракта.