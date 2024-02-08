Франция проигнорировала запросы России о законности набора наемников

Фото: МО Украины

Правительство Франции проигнорировало запросы России о законности набора наемников для их участия в конфликте на Украине, заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков. По его словам, которые приводит РИА Новости, наемники вербуются сотрудниками украинского посольства, несмотря на то, что французское законодательство запрещает гражданам участвовать в военных конфликтах в такой роли.

Я дважды спрашивал французов: как это сообразуется с вашим законодательством по наемничеству? <...> В последнее время наши французские коллеги не очень задумываются о дипломатии, и зачастую мы никаких ответов не получаем, — рассказал Мешков.

По данным агентства, украинское посольство вербует французских граждан открыто. В частности, объявления о наборе в так называемый «Легион волонтеров» были размещены на сайте посольства республики. Запись открыта для лиц в возрасте от 18 до 60 лет без судимостей и хронических заболеваний. В анкете, которая прилагается к объявлению, необходимо указать боевой опыт и уровень владения различными видами стрелкового оружия, в том числе пулеметами, снайперскими винтовками и автоматами.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню объяснял, что Париж не может запретить своим гражданам участвовать в военных действиях на Украине. По его словам, такие добровольцы выступают в качестве гражданских лиц, никак не связанных с вооруженными силами страны. Заявления о наличии французских наемников на Украине он назвал частью «российской информационной войны».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что гибель французских граждан на Украине должна заставить жителей страны задуматься о политике Парижа. Она подчеркнула, что чиновники Франции «цинично закрывают глаза» на гибель мирных жителей России, при этом возмущаясь гибелью своих соотечественников.