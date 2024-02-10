Российские военные сорвали атаку беспилотников в Брянской области МО РФ: средства ПВО перехватили три БПЛА над территорией Брянской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские средства ПВО пресекли попытку атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Брянской области, сообщили в Министерстве обороны РФ. По информации ведомства, были перехвачены три беспилотника.

Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области, — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке украинской армии на село Сушаны в Климовском районе. По его словам, в результате обстрела повреждения получил жилой дом, также было нарушено энергоснабжение. Пострадавших среди мирного населения нет.

Также сообщалось, что средства противовоздушной обороны сбили пять воздушных целей на подлете к Белгороду. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, мирные жители во время инцидента не пострадали. В Минобороны РФ также отчитались о пресечении попытки Вооруженных сил Украины совершить террористическую атаку на регион, уточнив, что в воздухе были сбиты семь снарядов реактивной системы залпового огня «Вампир», при обстреле пострадали двое мирных жителей.