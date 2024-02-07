Украина запустила «Вампиров» на Белгород Семь ракетных снарядов РСЗО «Вампир» сбили над Белгородской областью

Семь снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» уничтожили над территорией Белгородской области, сообщило Министерство обороны России. По информации военного ведомства, попытку Украины совершить террористическую атаку на российский регион пресекли около 16:30 по мск.

Около 16:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Дежурными средствами ПВО были уничтожены семь реактивных снарядов над территорией Белгородской области, — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что в регионе была запущена сирена ракетной опасности. Глава региона призвал граждан не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами, а находящихся на улице жителей — спуститься в укрытие.

Накануне ночью российские средства противовоздушной обороны перехватили семь украинских беспилотников над территорией Белгородской области. По информации Минобороны РФ, дроны были самолетного типа, с их помощью ВСУ пытались совершить теракты в российских регионах.