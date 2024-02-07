Появились подробности второй за день атаки ВСУ на Белгород Гладков: система ПВО сбила еще пять воздушных целей на подлете к Белгороду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средства противовоздушной обороны сбили пять воздушных целей на подлете к Белгороду, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, во время второй за день атаки ВСУ на город пострадавших среди мирных жителей нет.

Над Белгородом и Белгородским районом снова работала наша система ПВО — сбито пять воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет, — написал Гладков.

Глава региона уточнил, что в Белгороде было повреждено остекление в нескольких квартирах жилого дома, а также посечены фасады в двух частных домовладениях. В Белгородском районе осколки снарядов посекли три машины и пробили кровлю в двух домовладениях. На месте атаки продолжают работать оперативные службы.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что около 16:30 мск средства ПВО пресекли попытку Вооруженных сил Украины совершить террористическую атаку на Белгородскую область. По данным военного ведомства, над российским регионом сбили семь снарядов реактивной системы залпового огня «Вампир». Гладков сообщил, что при обстреле пострадали два жителя Белгорода: у одного мужчины зафиксировали баротравму, а второй получил осколочное ранение головы и контузию.