По прозвищу Мясник: почему Запад называет рискованным назначение Сырского

Фото: t.me/osirskiy

Владимир Зеленский 9 февраля отправил главкома ВСУ Валерия Залужного в отставку. Его место занял Александр Сырский, ранее командовавший сухопутными войсками. По словам Зеленского, новый главком отличился в Киевской оборонной операции и при наступлении в Харьковской области. При этом, по данным зарубежной прессы, на Украине он пользуется неоднозначной репутацией. Что думают о назначении Сырского в России и на Западе — в материале NEWS.ru.

Рискованное решение Зеленского

Владимир Зеленский, назначая Сырского на должность, заявил, что генерал имеет успешный опыт защиты в Киевской оборонной операции и успешный опыт наступления в Харьковской области. Он считает, что 2024 год может стать успешным для Украины после изменений в обороне страны, а именно в ВСУ. По данным Telegram-канала «Резидент», новый главком в свою очередь пообещал Зеленскому удержать Авдеевку, несмотря на сложившуюся там критическую для ВСУ ситуацию.

При этом, как пишет Politico, под командованием Сырского войска несли большие потери. Военные даже дали ему «ужасное прозвище Мясник». Собеседник издания из числа украинских офицеров рассказал, что Сырского называют и Генерал 200.

По словам источников Politico, Сырский привык подвергать подчиненных опасности на поле боя. Он известен тем, что повел украинские войска в «мясорубку» в Артемовске в ДНР. В итоге ВСУ все равно отступили из этого стратегически важного населенного пункта. Как отметил собеседник газеты, назначение Сырского на пост главкома — «очень плохое решение».

Несмотря на то что украинский президент охарактеризовал Сырского как «самого опытного» командующего ВСУ, он не пользуется большой популярностью на Украине, пишет Bloomberg. По словам профессора стратегических исследований шотландского Университета Сент-Эндрюса Филлипса О’Брайена, такое назначение стало «рискованным шагом для Зеленского». Самого Сырского он охарактеризовал как противоречивую фигуру.

Фото: t.me/osirskiy

Неоднозначная репутация

Как пишет Washington Post, пока непонятно, поможет ли назначение Сырского улучшить ситуацию на фронте для Украины. По данным газеты, некоторые американские чиновники считали Сырского более впечатляющим и вдохновляющим по сравнению с Залужным: «как классический боевой солдат». При этом военные относятся к нему якобы с настороженностью в связи с его близостью к Зеленскому и главе офиса президента Андрею Ермаку.

По данным New York Times, в США публично заявляют, что решение о смене военного руководства остается за Зеленским, но в частном порядке выражают озабоченность тем, как далеко могут зайти такие изменения. В Вашингтоне полагают, что полномасштабные изменения могут навредить ВСУ на поле боя.

Наиболее жесткую оценку новому главкому ВСУ дал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он признался, что испытывает «чувство ненависти и презрения», знакомясь с биографией нового главкома ВСУ. «Испытываешь чувство омерзения к человеку, который был советским русским офицером, а стал бандеровским предателем, который нарушил присягу и служит нацистам, уничтожая своих близких. Пусть земля горит у него под ногами!» — пожелал зампред Совбеза РФ.

Готов на любые крайние меры ради отчета

Сырского назначили на пост главкома, потому что он безоговорочно исполняет приказания политического руководства, убежден депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

«Если Залужный время от времени еще говорил, что нельзя бездумно расходовать личный состав, а надо время от времени хоть как-то маневрировать, то Сырский, судя по его предыдущей деятельности, вряд ли такое скажет. Это, конечно, для нас вроде бы выгодно, это означает, что личный состав вооруженных формирований Украины будет перемолот быстрее, но все-таки жалко. Там же те же русские люди, просто несколько замороченные десятилетиями лживой пропаганды. Так что не жалко самого Сырского», — заявил в беседе с NEWS.ru депутат.

Как напомнил Вассерман, именно Сырский командовал теми соединениями вооруженных формирований Украины, что попали в 2015 году в окружение в районе Дебальцево. В этой тупиковой ситуации тогдашние лидеры Франции и Германии надавили на Петра Порошенко, чтобы тот подписал второе Минское соглашение и таким образом спас хоть какую-то часть своих войск.

«Во время СВО именно Сырский по требованию Зеленского кидал в Артемовск все новые соединения, причем как раз те, что были более-менее хорошо подготовлены. Но мы их в Артемовске все равно перемололи. Ему пришлось сдавать город, но попутно он добился того, что сейчас Украина располагает значительно меньшими возможностями подготовки новых войск, чем раньше», — полагает Вассерман.

Депутат отметил, что Сырский хорошо соответствует современному пониманию термина «эффективный менеджер», то есть это человек, готовый ради сегодняшнего красивого отчета пожертвовать будущим вверенной ему «компании». На новом посту он будет демонстрировать ту же степень эффективности, заключил Вассерман.

Фото: t.me/osirskiy

Новый подход к мобилизации

Военный аналитик Владислав Шурыгин напомнил, что президент Украины ждет от Сырского нового подхода к мобилизации и ротации военных. «По словам Зеленского, украинские вооруженные силы насчитывают почти миллион человек и большая часть из них „не почувствовала фронта“. Наверно, так теперь киевский наркоман называет живых неизувеченных вэсэушников. Задача Сырского это исправить», — написал эксперт в своем Telegram-канале.

Британская газета Guardian также приводит мнение своих собеседников о Сырском. Один из них охарактеризовал нового главкома как человека с «очень советским мышлением», другой — как военного, более готового, чем Залужный, мириться с большими потерями, что «может повлиять на усилия Киева по мобилизации больших сил на передовую».

Сырскому предрекли бесславный финал

Российские военкоры пишут о безнадежности военных планов Киева на новые фронтовые успехи. Корреспондент ВГТРК Андрей Руденко в своем Telegram-канале назвал Сырского самоубийцей, поскольку сперва он должен уничтожить и без того разорванную украинскую армию, а затем понести за это ответственность.

«Взять сейчас на себя командование ВСУ — это все равно что встать за штурвал корабля с огромной пробоиной. А как известно, капитан всегда тонет вместе со своим кораблём», — написал Руденко.

Военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале, наоборот, прогнозирует, что Сырский имеет талант выходить сухим из воды, несмотря на разгромные поражения, а не тонуть вместе со своими сослуживцами.

«Сырский — это генерал, который привык проигрывать. С 2014 года. Он проигрывал ополчению Донбасса, проигрывал армии России. Но всегда выходил сухим из воды. Это говорит о том, что Сырский — мощный приспособленец, который может любой „недуг в подвиг обратить“», — подчеркивает военкор.

Поддубный на этом основании сделал вывод, что Сырский отлично подходит команде Зеленского. «Вырусь, который наплевал на свою родню, на могилы своих дедов еще задолго до того, как это стало трендом», — заключил военкор.

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