Вассерман сравнил права одиноких отцов и матерей Вассерман: отцам-одиночкам проще найти работу, чем женщинам

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Меры защиты одиноких отцов в России пока не принимаются, поскольку их положение сравнительно лучше, чем положение одиноких матерей, а «дальше будет видно», заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, таким мужчинам значительно проще найти работу, чем женщинам.

Насколько я могу судить, сейчас положение одиноких отцов в этом плане лучше. Они значительно легче одиноких матерей могут найти работу. Так сложилось с незапамятных времен. Поэтому пока меры защиты одиноких отцов не принимаются, — сказал парламентарий.

25 января Госдума приняла закон, запрещающий работодателям увольнять родителей-одиночек. Нововведения защитят от потери работы одиноких матерей и отцов с детьми до 16 лет, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

По словам председателя Госдумы, с просьбой о внесении соответствующих поправок в законодательство неоднократно обращались избиратели. Володин подчеркнул, что в возрасте до 16 лет дети еще нуждаются в помощи и в случае, если мать, которая воспитывает ребенка одна, уволят с работы, семья может остаться без средств к существованию.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о едином статусе многодетной семьи. Согласно документу, многодетными считаются семьи с тремя и более детьми. Статус устанавливается бессрочно. Многодетным семьям будут выдавать удостоверения единого образца, информация о них будет храниться в специальной базе. Семьям будут предоставлять пособия и выплаты в связи с рождением и воспитанием детей.