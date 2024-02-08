Жил в РФ, попал в «котел» в Дебальцево: чем известен новый главком Сырский

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Александр Сырский

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главкома Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. На этот пост был назначен командующий сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский. Об этом глава Украины сообщил в своем Telegram-канале. Сырский получил образование в Москве и быстро построил военную карьеру, запомнился украинцам как «дебальцевским котлом», так и успешной обороной Киева. Что известно о новом главкоме — в материале NEWS.ru.

Сырский родился в СССР и учился в России

Александр Сырский родился в 1965 году в селе Новинки Владимирской области. В украинской прессе пишут, что в 15 лет он переехал с семьей на Украину. Судя по информации в Сети, в 1982-м он поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище.

Начинал службу командиром мотострелкового взвода, а уже с 1993 года командовал мотострелковым батальоном 6-й дивизии Национальной гвардии в украинском Чугуеве. Затем стал командиром полка. Сырский продолжил обучение уже на Украине — окончил Академию вооруженных сил и Национальную академию обороны. За этот период он дослужился до должности командира 72-й отдельной механизированной бригады, дислоцированной в Белой Церкви.

Фото: president.gov.ua Александр Сырский

Как Сырский «отличился» в Дебальцево

В 2014 году, после переворота на Украине, Сырского назначили первым замначальника Главного командного центра ВСУ. Он занялся налаживаем сотрудничества Киева с НАТО. Когда в Донбассе произошел конфликт, Сырского назначили начальником штаба — первым замруководителя антитеррористической операции.

Генерал-майор запомнился в связи с боями в Дебальцево. Они шли с июля 2014 года по февраль 2015 года с перерывом в несколько месяцев. В «дебальцевском котле» подразделения Украины несли большие потери. По данным донбасских ополченцев, в городе и его окрестностях погибло около трех тысяч украинских военных, ВСУ потеряли почти всю артиллерию и бронетехнику.

Все это время Сырский находился непосредственно в городе, командуя тактической группой «Барс», обеспечивающей безопасность конвоев с боеприпасами.

Некоторые украинские офицеры винили Сырского в том, что попали в «котел». Несмотря на это, в 2016 году его назначили начальником Объединенного оперативного штаба (ООШ) ВСУ, наградили орденом Богдана Хмельницкого III степени и повысили до звания генерал-лейтенанта.

Что делал Сырский до начала СВО

В 2019 году президентом Украины стал Владимир Зеленский, а Сырский получил новый пост командующего сухопутными войсками. Также его снова повысили — до генерал-полковника. Он единственный, кто на действующей службе имеет это звание, поскольку в ВСУ его просто перестали присваивать. По данным украинских СМИ, в новой должности Сырский занимался в том числе приведением штатных структур сухопутных войск к стандартам НАТО.

После начала российской спецоперации на Украине Сырский занялся обороной Киева. Под его руководством вокруг украинской границы были возведены, в частности, два оборонительных кольца. Тогда СМИ и экспертное сообщество давали высокую оценку работе генерала, как, видимо, и украинские власти. Уже в апреле 2022-го Сырскому присвоили звание Героя Украины.

Фото: president.gov.ua Александр Сырский и Владимир Зеленский

От наступления до обороны

Осенью того же года Сырский возглавил контрнаступление ВСУ в Харьковской области. В результате украинские войска взяли под контроль город Балаклея. Сырского снова наградили — в этот раз орденом Богдана Хмельницкого I степени, который обычно присуждают за «особые заслуги в защите государственного суверенитета, укрепления обороноспособности и безопасности страны».

Но с весны 2023 года Сырский «перешел в оборону» — в Артемовск (украинское название — Бахмут). Тогда российские военные вытеснили ВСУ из города. В апреле 2023-го, перед сдачей Артемовска, Сырский рассказал, что бои носят жесткий характер с обеих сторон, российская сторона привлекает в зону СВО спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.

По некоторым сообщениям, Сырский посетил самые горячие участки в Донбассе. Там он заслушал командиров воинских частей и группировок по поводу хода обороны и проблемных вопросов, требующих немедленного решения. В конце мая того же года МВД России объявило Сырского в розыск. Какая именно ему статья вменяется, в базе ведомства не говорится.

В январе этого года командующий сухопутными войсками заявил, что украинская армия перешла в состояние «активной обороны» на восточном фланге. По его словам, и ВСУ, и российская армия снизили интенсивность боевых действий в настоящее время, наступления больших подразделений являются редкостью.

Командующий пояснил, что активная оборона предполагает удержание противника в напряжении и поиск возможностей для нанесения удара в попытке вернуть себе инициативу. По его данным, ВСУ испытывают нехватку боеприпасов.

Почему Зеленский сделал ставку на Сырского

По данным СМИ, еще 29 января Зеленский предложил главкому ВСУ Валерию Залужному уйти в отставку, но тот отказался. Тогда президент Украины якобы пообещал лично подписать указ о его увольнении. В итоге Залужный в тот день так и не покинул пост, но западная пресса утверждала, что Зеленский исправит это в ближайшее время.

Одним из кандидатов на пост главкома ВСУ еще тогда называли Сырского. При этом, по данным немецкого издания Bild, в конце января командующий сухопутными войсками вежливо отказался от предложения Зеленского занять эту должность.

Экс-спикер парламента ДНР, политолог Андрей Пургин предположил в разговоре с NEWS.ru, что повышение Сырского до главкома ВСУ — это политическая игра президента Украины ради удержания власти. По его мнению, «среди украинских военных довольно много нацистов, которые мечтают о военной хунте имени Степана Бандеры».

«На власть эти люди оказывают большое давление. У Зеленского два выхода: или возглавить этот процесс, приблизив к себе нациста Буданова, или оттягивать процесс. Чтобы это делать, то есть маневрировать между явными нацистами и более мягкими, замаскированными нацистами, ему нужен Сырский», — заключил политолог.

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