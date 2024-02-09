Не только Одессу: какие украинские города Россия может взять под контроль

Фото: МО РФ

По мнению военных экспертов, Вооруженные силы России могут вскоре взять под контроль Николаев, Харьков, Днепропетровск и Одессу. Президент Украины Владимир Зеленский называет ситуацию в зоне СВО патовой, связывая это в том числе с дефицитом боеприпасов. Американские СМИ то и дело пишут о нехватке солдат ВСУ на том или ином направлении. Какие украинские города и территории могут взять под контроль ВС РФ в ближайшей перспективе — в материале NEWS.ru.

Какие города ВС РФ возьмут под контроль

Российские военные могут взять под контроль Одессу ради защиты своих границ, заявил в начале февраля бывший советник госсекретаря США полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. По его мнению, цель ВС РФ и президента России Владимира Путина — обеспечение будущей безопасности страны. Как считает Уилкерсон, взятие под контроль Одессы и черноморского побережья Украины приобретает особенную важность.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что Украина может потерять контроль еще над четырьмя городами: Одессой, Николаевом, Харьковом и Днепропетровском. По мнению эксперта, Москва могла бы завершить конфликт на Украине через переговоры.

«Наступление только начинается»

Недавно законопроект, предполагающий помощь Украине в размере $60,06 млрд, не прошел процедурное голосование в сенате американского конгресса. В то же время газета The Washington Post сообщила, что украинская армия начала испытывать нехватку личного состава. По данным авторов статьи, которые ссылались на слова командира одного из украинских батальонов, в его подразделении осталось всего 40 солдат из 200.

Президент Украины Владимир Зеленский также признал, что в зоне боевых действий для ВСУ сложилась патовая ситуация. Он связал это с задержками поставок техники, возникшими вследствие этого ошибками и дефицитом боеприпасов.

Директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев предположил, что в ближайшие три месяца Украину ждет самое масштабное и сложное наступление России с начала СВО. По его мнению, страна сталкивается не только с тяжелой ситуацией в зоне боевых действий, но и с высоким внутриполитическим напряжением, так как «ресурсы Киева истощены, а Запад оказывает лишь мизерную помощь».

«Наступление их (России. — NEWS.ru.) не закончилось, не выдохлось. Оно будет только-только начинаться», — отметил аналитик.

Россия в ближайшие месяцы проведет крупные операции в зоне СВО, предположил военный эксперт Анатолий Матвейчук.

«Скорее всего, операции пройдут одновременно — по разгрому группировок ВСУ в данных регионах с последующим взятием под контроль Харькова и Запорожья, чтобы Киев не успел опомниться. То же самое касается Николаева», — считает он.

Фото: МО РФ

«Нужно освободить всю территорию Украины»

Военный эксперт Михаил Онуфриенко не согласен с Матвейчуком. По его мнению, для выхода на «линию безопасности» этого мало, России нужно взять под контроль все украинские регионы.

«Мы должны освободить Херсонскую область целиком, а это уже правый берег Днепра. Значит, чтобы обезопасить Херсон, нужно взять Николаев. То есть каждый раз вопрос безопасности приграничных регионов упирается в то, что нужно освободить и соседние. В конечном итоге мы и приходим к необходимости освобождения всей территории Украины», — считает эксперт NEWS.ru.

По его мнению, «бессмысленно говорить» о линиях безопасности и буферных зонах, если противник все равно сможет атаковать беспилотниками объекты в Петербурге, Москве и Сочи. В текущих условиях взятие под контроль всей территории Украины для России — не мечта, а неизбежная необходимость, пояснил Онуфриенко.

Как Россия может себя обезопасить

Эксперт привел примеры, на каких направлениях это реализуемо. «Должны отрезать всю группировку ВСУ, находящуюся на левом берегу Днепра, от баз снабжения и возможностей пополнения. Это достигается единственным образом — уничтожением мостов через реку и отрезанием того двухсоткилометрового сухопутного участка, который сейчас лежит между Днепром и нашей границей», — считает Онуфриенко.

По его мнению, оставление какой-либо значительной территории в руках Владимира Зеленского или его преемников бессмысленно, так как приведет только к продолжению противостояния.

«Оставлять придется не киевским властям, а полякам — ту самую Галицию, которую поляки называют „Кресы всходни“ и считают своими землями. Вот эти территории — Галиция, Львов, Ивано-Франковск — какое-то время еще могут называться Украиной, это прекрасное решение для того, чтобы депортировать туда нелояльное Москве население. Сделать такой украино-националистический „отстойник“, который Польша потом неизбежно присоединит к себе», — отметил Онуфриенко.

Фото: МО РФ

Когда ВС РФ возьмут украинские города под контроль

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев высказал мнение в разговоре с NEWS.ru, что взятие городов, у которых хорошая оборона, под контроль — дорогостоящее и весьма небыстрое дело. Для масштабного наступления ВС РФ требуется больше сил и средств, считает депутат.

«У нас вполне хватает сил, чтобы вести так называемую активную оборону, периодически устраивая атаки на позиции противника и не давая ему перегруппироваться. Для наступления на хорошо защищенные агломерации, на мой взгляд, требуются куда более серьезные силы и ресурсы», — добавил Журавлев.

По мнению депутата, ВСУ по-прежнему остаются весьма сильным и серьезным противником, недооценивать которого ни в коем случае не стоит. «Взятие городов будет, но пока не сегодня», — заключил Журавлев.

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