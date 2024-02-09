Российские военные уничтожили представлявшую угрозу цель в Черном море Российские военные уничтожили катер ВМС Украины в Черном море

Фото: Aleksander Lyskin/Global Look Press

Российские военные в Черном море уничтожили безэкипажный катер Военно-морских сил (ВМС) Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, объект двигался в направлении Крымского полуострова, инцидент произошел вечером 9 февраля.

Около 20:30 мск в юго-западной части акватории Черного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины. Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота, — говорится в заявлении.

Ранее Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил, что ВСУ в 2024-м году попытаются реализовать угрозы командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы нанести новые удары по Крымскому мосту. Он не исключил, что Киев применит крылатые ракеты Stоrm Shadow и Scalp, БПЛА, надводные дроны и диверсантов.

Военный эксперт Алексей Леонков предполагал, что информация о планах Запада помочь Киеву атаковать Крымский мост может считаться элементом пропаганды. Тем не менее, полагает он, вероятность такого удара не стоит недооценивать, поэтому РФ принимает все необходимые меры для его защиты, в том числе за счет средств ПВО и РЭБ, а также патрулирования акватории и воздушного пространства.