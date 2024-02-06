Герой России раскрыл сценарии новых попыток ВСУ ударить по Крымскому мосту Генерал Липовой: Крымском мосту все еще угрожают диверсанты, ракеты и БПЛА ВСУ

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Крымский мост в Керчи

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 2024-м попытаются реализовать угрозы командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы нанести новые удары по Крымскому мосту. Он не исключил, что Киев применит крылатые ракеты Stоrm Shadow и Scalp, БПЛА, надводные дроны и диверсантов.

Крымский мост для Киева — кость в горле. Предположу, что ВСУ попытаются ударить по Крымскому мосту крылатыми ракетами Storm Shadow, Scalp, ATACMS и т.д. Они просят у Германии дальнобойные Taurus. Не исключаю, что ВСУ применят БПЛА самолетного типа или морские дроны. Плюс, скорее всего, предположу, Киев попытается задействовать диверсантов, — отметил Липовой.

Ранее Неижпапа заявил украинскому журналисту Дмитрию Гордону (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), что до конца 2024 года «Крымский мост не достоит». Военнослужащий утвердительно ответил на вопрос, что объект можно считать «потенциально покойником», а также подчеркнул, что у него есть план действий.

Накануне военный эксперт Алексей Леонков рассказал NEWS.ru, что сообщения о планах Запада помочь Киеву атаковать Крымский мост могут считаться элементом пропаганды. Тем не менее, полагает он, вероятность такого удара не стоит недооценивать, поэтому РФ принимает все необходимые меры для его защиты, в том числе за счет средств ПВО и РЭБ, а также патрулирования акватории и воздушного пространства.