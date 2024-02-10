Российский истребитель уничтожил украинский ЗРК на Купянском направлении МО РФ: Су-35С уничтожил ЗРК С-300 ВСУ на Купянском направлении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский истребитель Су-35С уничтожил зенитный ракетный комплекс С-300 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. Для поражения цели летчик использовал авиационную управляемую ракету.

Летчиком Су-35С при выполнении боевой задачи по сопровождению группы бомбардировщиков на Купянском направлении было обнаружено радиолокационное излучение с территории, находящейся под контролем противника. По цели был совершен пуск ракеты «воздух-РЛС». <...> По докладу разведки пришло подтверждение о поражении зенитной ракетной системы С-300 ВСУ, — говорится в заявлении ведомства.

В Минобороны также рассказали, что минометный расчет 120-миллиметрового миномета 2Б23 «Нона-М1» 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад» поразил замаскированные позиции ВСУ, уничтожив при этом пехотные подразделения неприятеля. По данным аэроразведки, противник подтягивал силы для новой волны наступления и российские минометчики застали их врасплох.

Ранее стало известно, что подразделения десанта из Костромы ликвидировали украинскую БМП из противотанкового комплекса «Корнет» в районе Артемовска с рекордной дистанции в 7800 метров. Поразить цель с такого расстояния удалось при помощи новейших прицелов. Вторую украинскую боевую машину пехоты уничтожили расчеты артиллерии ВДВ.