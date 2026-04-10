10 апреля 2026 в 19:00

Военэксперт раскрыл, откуда берутся «новые» ракеты ВСУ

Военэксперт Кнутов: ВСУ создают ударную ракету из советского комплекса С-300

Украинский военно-промышленный комплекс с помощью Запада разрабатывает новую ударную ракету на базе советского зенитного комплекса С-300, сказал NEWS.ru военный эксперт и директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. Он отметил, что ракету по своим характеристикам будет труднее обнаружить радарами. Вооружение будет называться FP-9.

Они уже разрабатывают новую ракету FP-9, которая будет переделкой советской ракеты для комплекса С-300, на Украине еще остались эти комплексы, — сказал Кнутов.

Он отметил, что оставшиеся комплексы С-300 на Украине — устаревших модификаций, но они будут использоваться ВСУ лишь как пусковые установки, а ударная ракета для них будет современной конструкции.

Она будет иметь дальность полета до 800 км, боевую часть от 500 до 800 кг, и корпус будет не металлический, а из композитных материалов. <...> Запускаться она будет из пусковых контейнеров комплекса С-300, — подчеркнул Кнутов.

Ранее сообщалось, что силы ПВО России за неделю к 10 апреля уничтожили 2411 дронов. В МО РФ указали, что также нейтрализованы 54 управляемые авиационные бомбы, шесть управляемых ракет «Нептун» и четыре реактивных снаряда HIMARS ВСУ.

