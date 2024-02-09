Стало известно, кто может заменить Сырского на прежнем посту «Зеркало недели»: Сырского на посту командующего СВ ВСУ сменит генерал Павлюк

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Александр Павлюк (в центре)

Пост командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ), который занимал генерал Александр Сырский, может перейти к генерал-лейтенанту Александру Павлюку, сообщает издание «Зеркало недели». Сейчас Павлюк заместитель главы Минобороны Украины.

Новым командующим сухопутными войсками ВСУ вместо Александра Сырского станет первый заместитель министра обороны Александр Павлюк, — говорится в сообщении.

Ранее Павлюк был командующим украинскими миротворцами в Косове и группировкой «Запад». Также, по информации издания ожидается замена главы Генерального штаба ВС Украины на нынешнего командующего силами территориальной обороны Анатолия Баргилевича.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что Зеленский уволил главкома ВСУ Валерия Залужного, поскольку тот начал «играть в свою игру». Он не исключил, что генерал стал слишком самостоятельной фигурой, которая способна «стукнуть кулаком по столу».

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк до этого сообщил, что отставка Залужного позволит Киеву прервать стагнацию на фронте. По его словам, глава государства руководствуется именно положением на фронте, принимая кадровые решения.