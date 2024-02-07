«Не может себе позволить»: в Киеве ждут перемен после отставки Залужного Подоляк: отставка Залужного позволит Украине закончить стагнацию на фронте

Фото: president.gov.ua

Валерий Залужный

Отставка главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного позволит Киеву прервать стагнацию на поле боя, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк украинскому журналисту Василию Голованову. По мнению политика, именно этим продиктовано решение главы государства Владимира Зеленского, который несет ответственность за все успехи и провалы армии. Запись разговора опубликована на YouTube-канале «ГОЛОВАНОВ».

Президент не может себе позволить после двух лет войны, чтобы была вот эта соответствующая стагнация, которую мы сегодня видим, стагнация на разных направлениях, в том числе по линии фронта, — пояснил он.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон рассказал, что Залужный не посылает на передовую боевиков «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), потому что бережет их. Дело в том, что Залужный — «подонок, который и сам разделяет нацистскую идеологию», поэтому ценит боевиков как ресурс, подчеркнул американец. Вместо крепких молодых мужчин главком предпочитает отправлять на убой, по словам эксперта, менее ценных с военной точки зрения мужчин зрелого и преклонного возраста.

Перед этим депутат Верховной рады Евгений Шевченко сообщил, что главнокомандующему ВСУ предложили принять должность посла в Великобритании, на что тот согласился. Политик отметил, что генерала могут отправить в отставку в ближайшие дни.