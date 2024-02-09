Зеленский назначил нового главу Генштаба ВСУ: кто такой Анатолий Баргилевич

Фото: Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Анатолий Баргилевич

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку с поста начальника Генерального штаба вооруженных сил генерал-лейтенанта Сергея Шапталу и назначил на его место генерал-майора Анатолия Баргилевича, который ранее командовал силами территориальной обороны страны. Что известно о новом военном руководителе и чего требуют протестующие на площади Независимости в Киеве — в материале NEWS.ru.

Что сказал Зеленский о перестановке в Генштабе ВСУ

По словам Зеленского, главу Генштаба он назначил по совету нового главнокомандующего ВСУ.

«Провел замену руководителя Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Я благодарю генерал-лейтенанта Сергея Шапталу за службу в течение этих двух лет войны. Новым начальником Генштаба по предложению главкома Александра Сырского назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича», — сказал украинский президент.

Кто такой Анатолий Баргилевич

Баргилевич родился в апреле 1969 года в Житомирской области. Военное образование получил в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского. Звание генерал-майора ему присвоили в 2017 году.

Баргилевич ранее являлся командующим территориальной обороной Вооруженных сил Украины. С 2022 года работал начальником штаба Восточной группировки войск. В 2020 году был заместителем командующего СВ ВСУ по территориальной обороне.

В 2016 году Анатолия Баргилевича наградили орденом Даниила Галицкого за личный вклад в укрепление обороноспособности Украины, мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные во время исполнения воинского долга.

Кто стал новым главкомом ВСУ

Владимир Зеленский 9 февраля отправил главкома ВСУ Валерия Залужного в отставку. Его место занял Александр Сырский, ранее командовавший сухопутными войсками. По словам Зеленского, новый главком отличился в Киевской оборонной операции и при наступлении в Харьковской области.

По данным Telegram-канала «Резидент», новый главком пообещал Зеленскому удержать Авдеевку, несмотря на сложившуюся там критическую для ВСУ ситуацию.

При этом, как писало Politico, под командованием Сырского войска несли большие потери. Военные даже дали ему «ужасное прозвище Мясник». Собеседник издания из числа украинских офицеров рассказывал, что Сырского называют и Генерал 200.

По словам источников Politico, Сырский привык подвергать подчиненных опасности на поле боя. Он известен тем, что повел украинские войска в «мясорубку» в Артемовске в ДНР. В итоге ВСУ все равно отступили из этого стратегически важного населенного пункта. Как отметил собеседник газеты, назначение Сырского на пост главкома — «очень плохое решение».

Чего требуют протестующие в Киеве

В Киеве протестующие вышли на акцию с требованием восстановить в должности бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. На место прибыли полицейские.

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