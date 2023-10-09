Темная лошадка: зачем Зеленский сменил главу теробороны Украины Командующим силами теробороны Украины назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич

Фото: МО Украины

Анатолий Баргилевич

Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности командующего силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игоря Танцюру и назначил вместо него генерал-майора Анатолия Баргилевича. Что известно о новом руководителе теробороны?

На сайте Зеленского опубликовали указ № 678, где говорится об увольнении Танцюры, который занимал должность с 15 мая 2022 года. Причины его отставки не указываются.

Другим указом украинский лидер назначил командующим силами территориальной обороны ВСУ генерал-майора Анатолия Баргилевича.

Что известно о Баргилевиче

Баргилевич родился в апреле 1969 года (54 года) в Житомирской области. Военное образование получил в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского. Звание генерал-майора ему присвоили в 2017 году.

Баргилевич ранее являлся командующим территориальной обороной командования сухопутных войск, с 2022 года работал начальником штаба Восточной группировки войск. В 2020 году был заместителем командующего СВ ВСУ по территориальной обороне.

В 2016 году Анатолия Баргилевича наградили орденом Даниила Галицкого за личный вклад в укрепление обороноспособности Украины, мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные во время исполнения воинского долга.

Какие задачи выполняют силы территориальной обороны Украины

Закон Украины о территориальной обороне вступил в силу с начала 2022 года. Первым главой был назначен генерал Юрий Галушкин. В мае 2022 года его должность занял Игорь Танцюра.

По данным украинских СМИ, в состав теробороны входят командование, четыре региональных управления, 25 бригад (по одной в каждой области и в Киеве) и ориентировочно 150 батальонов (один на район).

В июне 2022 года Владимир Зеленский подписал закон, предоставляющий территориальной обороне возможность выполнять задачи в зоне проведения СВО. Решение о выполнении таких указаний принимает главнокомандующий ВСУ.

Какие перестановки были в Минобороны Украины в сентябре

18 сентября представитель кабмина Украины в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале сообщил, что правительство страны приняло решение об увольнении шестерых заместителей министра обороны и госсекретаря ведомства.

Он написал, что по решению правительства уволены заместители министра Владимир Гаврилов, Виталий Дейнега, Анна Маляр, Ростислав Замлинский, Денис Шарапов и Андрей Шевченко. Также уволен госсекретарь Минобороны Константин Ващенко.

3 сентября президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что министру обороны Алексею Резникову нужно покинуть свой пост, потому что ведомство нуждается «в новых подходах и других форматах взаимодействия».

«Сейчас возглавить министерство должен Рустем Умеров. Верховная рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях», — отметил украинский лидер.

На следующий день Резников рассказал, что подал в Верховную раду заявление об отставке.

«Во исполнение решения президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную раду Украины заявление об отставке. К отчету готов», — пояснил он.

Новым министром обороны страны был назначен бывший глава Фонда государственного имущества Украины Рустем Умеров.

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