Пригожин предсказывал имя нового главкома ВСУ Евгений Пригожин предсказывал назначение Сырского преемником Залужного

Фото: Лев Бородин/ТАСС

Евгений Пригожин

Связанный с ЧВК «Вагнер» российский бизнесмен Евгений Пригожин в 2023 году предсказал имя нового главкома ВСУ, сообщает «Царьград». Весной ходили слухи о ранении в голову Валерия Залужного и Пригожин в интервью медиатехнологу Константину Долгову заявил, что его заменит Александр Сырский.

Не будет Залужного — будет Сырский, — заявил тогда Пригожин.

24 мая 2023 года сообщалось, что Залужныйполучил травму головы и осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту под Херсоном в начале мая. Источник добавил, что главкому ВСУ после ранения сделали трепанацию черепа. По прогнозам, главком ВСУ будет жить, но продолжать выполнять свою работу он будет не в состоянии. Позже эти слухи не подтвердились.

Военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с NEWS.ru весной 2023 года также высказал мнение, что Залужного могут заменить командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский или начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. По его словам, первый способен ввести заградотряд, а второй — «беспредельщик».