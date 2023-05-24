Стало известно о тяжелом ранении главкома ВСУ Залужного РИА Новости: Залужный получил травму головы и осколочные ранения в результате ракетного удара ВС РФ

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный получил травму головы и множественные осколочные ранения в результате ракетного удара ВС РФ по командному пункту в районе села Посад-Покровское под Херсоном в начале мая, передает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. Собеседник добавил, что военачальнику сделали трепанацию черепа. Источник отметил, что главком ВСУ будет жить, но продолжать выполнять свою работу он будет не в состоянии.

Собеседник подчеркнул, что раненого Залужного доставили в Николаев, где ему была оказана первая помощь. Затем военачальника отправили в Киев на операцию.

В Николаеве Залужному была оказана первая помощь с целью остановить кровотечение. В киевском военном госпитале ему была сделана трепанация черепа, — сказал собеседник.

Он добавил, что состояние Залужного осложнено наличием сахарного диабета второго типа.

10 мая в СМИ появились сообщения о том, что главком ВСУ отказался принимать участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов. В Telegram-каналах стали распространяться слухи о его ранении и даже гибели.

При этом замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Залужный продолжает исполнять обязанности. Она опровергла предположения СМИ о том, что отсутствие Залужного на публике в последние дни вызвано ранением. Маляр добавила, что информационную волну об исчезновении главкома ВСУ запустила российская сторона.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский могут находиться под арестом из-за их позиций, противоречащих взглядам президента Украины Владимира Зеленского.