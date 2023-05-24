Военный эксперт назвал «беспредельщика», который может заменить Залужного Военный эксперт Дандыкин: Залужного могут заменить Сырский или Буданов

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский и Кирилл Буданов (справа)

Военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с NEWS.ru высказал мнение, что главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного после ранения в голову могут заменить командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский или начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. По его словам, первый способен ввести заградотряд, а второй — «беспредельщик».

Это вполне может быть Сырский или Буданов. Буданов — это тот человек, способный ввести заградотряд, сделать, что угодно. Буданов — это беспредельщик. В конце концов, Гиммлер тоже командовал группой армий «Висла». Ничего не получилось, но командовал и расстрелял, повесил там народу будьте нате. Вполне вероятно такое может быть, — заявил Дандыкин.

Военный эксперт также предположил, что на смену Залужному могли «подрасти» командиры корпусов, о которых ему неизвестно.

Ранее эксперт предположил, что Залужный вряд ли вернется на фронт. По его мнению, Залужный может оказаться недееспособен. По словам Дадыкина, главнокомандующий ВСУ мог быть ранен, когда выезжал на позиции украинских сил. Он озвучил версию о том, что могла сработать российская разведка, так как пошел второй год СВО.

24 мая сообщалось, что Залужный получил травму головы и осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту под Херсоном в начале мая. Источник РИА Новости добавил, что главкому ВСУ после ранения сделали трепанацию черепа. По прогнозам, главком ВСУ будет жить, но продолжать выполнять свою работу он будет не в состоянии.