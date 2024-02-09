Убит нацистами: что раскрыло письмо матери Сырского, кем был его дед

Фото: t.me/osirskiy

Александр Сырский

Вскрываются все новые подробности, связанные с семьей нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. На сей раз в Сети обнаружили письмо его матери, которая писала его погибшему в Великой Отечественной войне отцу — деду Сырского. Что говорилось в письме, что известно о родственниках главкома, общаются ли они?

Что нашли в письме матери Сырского

Администрация Владимирской области на 75-летие Дня Победы публиковала письмо жительницы Владимирской области Людмилы Сырской, матери нового главнокомандующего ВСУ. Она писала своему отцу Ивану Куркину. Сырская никогда его не видела, но знала, что он героически погиб, прикрывая отход товарищей.

«В 1945 году в мае к маме по твоей просьбе заехал мужчина и рассказал, как ты погиб. Вы попали в засаду. Ты был ранен в ногу, остался прикрывать своих товарищей, попросил оставить гранату и патроны и просил рассказать жене о своей смерти. Мужчина рассказал: «Мы услышали взрыв гранаты, несколько выстрелов и всё. Куркин И. А. был коммунистом и живым бы не сдался. Нас он спас от немцев, а сам погиб», — говорилось в письме.

Из текста также следует, что семья Людмилы жила в Москве на ул. Чехова, дом 23. Ныне — Малая Дмитровка.

Таким образом, дед главнокомандующего ВСУ погиб в борьбе с нацистами, а его сын стал «предателем», как отметили в комментариях.

Чего стыдятся родственники генерала Сырского

Родители и брат генерала Сырского живут во Владимире. Его матери Людмиле 82 года, она занимает патриотическую позицию и активно выражает ее в соцсетях. Брата генерала зовут Олег, по данным СМИ, он работает охранником. Олег заявил, что общения между ними и Сырским «нет и быть не может».

Telegram-канал SHOT выяснил, что родители Сырского каждый год участвуют во владимирском «Бессмертном полку» и никогда не обсуждают старшего сына, скрывают родство. 84-летний отец генерала попросил СМИ оставить их в покое в сложный период — в соцсетях им уже начали приходить проклятия в адрес их родственника: «Такое родство — позор».

Между тем соседка Сырских рассказала НТВ, что сын якобы каждый день звонит матери. Он сказал ей, что «ненавидит украинцев, с которыми сидит в штабе». Также женщина заявила, что, «если бы Сырский отказался от должности главкома ВСУ, его бы расстреляли».

Фото: t.me/osirskiy Александр Сырский

Что говорят о родственниках Сырского на Украине

Украинские СМИ называют Сырского «любимым генералом Зеленского». Украинцы оказались рассержены из-за наличия родственников нового главкома в России. В украинском сегменте соцсети X (бывшая Twitter) распространяется фотография родителей Александра Сырского на марше «Бессмертного полка».

«Родители нового главкома. Вот почему Сырский говорит по-украински как [экс-премьер Николай] Азаров», — смеется один из пользователей.

Украинцы боятся, что Александр Сырский может «вспомнить, где его Родина».

«Только не говорите мне, что сейчас Сырский будет воевать против страны, где живут его родители! [Глава офиса президента Украины Андрей] Ермак тоже не собирается воевать против своего отца — подполковника российской разведки! [Советник Ермака Михаил] Подоляк тоже не будет против своего брата из ГРУ воевать!» — возмущается один из пользователей.

Каким станет испытание верности Сырского

Существование у Сырского родственников в России стало поводом для теорий, которые объяснили бы происходящее в украинской политике.

«Смысл происходящего — Ермак через Сырского получает контроль над армией. Тут даже двойной профит: Сырский уже показал, что зависим от офиса, но одновременно он уязвим со стороны России, где проживают его родители и брат. Соглашаясь на эту должность, Сырский подвергает риску их жизнь и свободу. Пребывая в здравом уме, люди так не поступают. Даже не берусь гадать, по какой причине он согласился занять эту должность», — заявил Юрий Руденя.

В комментариях ситуацию с родителями Сырского объявили испытанием генерала на верность Украине — якобы родителей главкома ВСУ, которым за 80 лет, в России бросят в тюрьму.

«Тут два варианта — или Сырский патриот Украины и завтра его родители будут арестованы, в чем я сильно сомневаюсь, или он „патриот“ России и его родители будут продолжать свободно ходить с георгиевскими лентами! Третьего не дано!» — объявил пользователь Олег.

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