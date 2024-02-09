Составлен список крупнейших военных провалов генерала Сырского

Фото: t.me/osirskiy

Новый главнокомандующий Вооруженных сил Украины прославился во многом благодаря боевым провалам. В каких боевых операциях участвовал Александр Сырский, почему его жестко критикуют в соцсетях?

Как оценивают военную карьеру генерала Сырского

Источники Politico сообщили, что большинство украинских военных недовольны уходом генерала Валерия Залужного из-за конфликта с президентом Владимиром Зеленским и назначением главнокомандующим Александра Сырского. Его считают «бездушным» командиром, который не задумываясь жертвует людьми, чтобы отчитаться перед начальством о «тактических успехах».

«Украинские военные дали Сырскому прозвище Мясник и оно к нему пристало. Еще одно его прозвище — Генерал 200 — из-за обозначения погибших на поле боя», — рассказывает Politico.

Как Сырский попал в котел под Дебальцево

Будущий главком родился во Владимирской области и учился в Московском высшем общевойсковом командном училище. В 1992 году принял решение остаться служить на Украине. В 2002 году Сырский стал командующим 72-й механизированной бригады ВСУ, которая базировалась в Белой Церкви. В дальнейшем он начал работать в украинском Генштабе, где отвечал за взаимодействие со странами НАТО.

После начала боевых действий в Донбассе в 2014 году Сырский стал замкомандущего украинской «Антитеррористической операцией» (АТО). Зимой 2015 года он командовал силами ВСУ, попавшими в Дебальцевский котел, где они понесли большие потери.

«Дебальцевский котел — это его заслуга, он туда засадил ВСУ, и где бы только он ни командовал в последующем, там везде шли кровавые эксцессы. Поэтому — Мясник, Генерал — «груз 200», — объяснил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук.

В интервью «Украинской правде» в январе 2016 года Сырский приписал себе организацию «планомерного отступления» из-под Дебальцево. За эту операцию он получил украинский Орден Богдана Хмельницкого III степени

Фото: t.me/osirskiy

Почему Сырский стал последним генерал-полковником на Украине

В 2017 году, получив от экс-президента Украины Петра Порошенко звание генерал-лейтенанта, Сырский возглавил АТО.

Карьера генерала стала развиваться быстрее с приходом к власти Владимира Зеленского. После президентских выборов Сырский был снят с командования АТО и назначен командующим Сухопутных войск. В 2020 году он стал последним в ВСУ генерал-полковником — звание на ранг ниже генерала армии отменили на Украине, однако не стали давать Сырскому новое.

Как при Сырском организовали оборону Киева

Украинские СМИ называют командующего Сухопутных сил ключевым организатором обороны Киева после начала СВО в 2022 году. Сырский создавал два оборонительных контура вокруг украинской столицы, а также приказал разрушить мосты и уничтожить дамбу на реке Ирпень. Генерал полагал, что российские войска были готовы войти в Киев.

«Это был буквально четвертый или пятый день полномасштабной агрессии. Момент, когда противник захватил плацдарм в районе Мощуна. Там очень опасный участок. Наименьшее расстояние непосредственно до Киева, что обеспечивало проход вплоть до площади Шевченко и вход в город. Ситуация действительно становилась критической», — рассказывал он на украинском ТВ.

Российские войска вышли из-под Киева в рамках перегруппировки, которую в Кремле назвали «жестом доброй воли». Сырский получил в апреле 2022 года звание Героя Украины.

Фото: t.me/osirskiy

Что случилось с Сырским в Бахмуте

Осенью 2022 года генерал Александр Сырский был назначен командовать обороной города Бахмут (Артемовск), железнодорожного узла в ДНР, который штурмовали силы ЧВК «Вагнер». Уже тогда The Telegraph сообщало, что Зеленский может из-за конфликта снять Залужного и заменить его Сырским.

По утверждению руководства ЧВК «Вагнер», в ходе ожесточенных боев в Бахмуте погибло более 72 000 украинских военнослужащих. Российский бизнесмен Евгений Пригожин рассказывал в соцсетях, что в офисе Зеленского было принято решение не оставлять город. Пригожин неоднократно обращался к украинскому президенту с призывами ни в коем случае не прекращать сопротивления. Операция ЧВК «Вагнер» получила прозвище «Бахмутская мясорубка».

В январе 2023 года взяли под контроль северный пригород Бахмута, город Соледар. Видео с места событий подтвердили огромные потери у ВСУ. К 21 мая после упорных боев была освобождена вся территория города. В ЧВК «Вагнер» отчитались, что в ходе наступления им пришлось эвакуировать более 4000 гражданских, включая детей, которые ждали освобождения города российскими силами.

«Генерал ВСУ „Бетон“ угодил в мышеловку, его свои же хотят пристрелить», — утверждал в мая 2023 года военный обозреватель «Свободной прессы» Александр Ситников.

Как оценивают Сырского украинцы

Назначение нового главнокомандующего живо обсуждают украиноязычные пользователи соцсетей. Многих Александр Сырский не устраивает, причем по разным причинам. Например, очень многие помнят, что он родился в России.

«В СБУ и разведку не берут на службу, если есть родственники в России. Сырский: Подержи мое пиво!» — написал Денис Днепр в соцсети X (ранее Twitter).

Некоторые высказываются более жестко.

«Такой же [отброс], как и президент! Потерять Залужного значит проиграть, ненавижу зеленское кодло», — пишет анонимный пользователь.

«Как он воюет, мы все уже видели. Жаль, что военных, которые про это знают, осталось немного. Сочтены наши резервы около Бахмута, в прошлом году не дали развить контрнаступление. Вот и вся тактика этого мясника. Тупо не креативная „жуковская“ тактика закидывания живой силой, которой у нас нет», — жалуется пользователь X с символикой украинских националистов в названии аккаунта.

Читайте также:

Почему Сырского называют Бетоном и Мясником, что о нем думают в России

«Генерал 200»: кто заменит Залужного, что известно о Сырском

Зеленский — гей и наркоман? Что говорит Залужный в слитых записях прослушки