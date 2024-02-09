Опубликовано письмо матери Сырского своему погибшему в годы ВОВ отцу

Фото: president.gov.ua

Александр Сырский (в центре)

В Сети нашли письмо матери нового главкома ВСУ Александра Сырского своему отцу, который погиб во время Великой Отечественной войны, сражаясь против нацистов. Оно было опубликовано администрацией города Владимира еще в 2020 году.

В нем Людмила Сырская пишет, что до войны ее отец работал водителем на автобазе Моспочтамта, а затем ушел добровольцем на фронт. При этом связь с ним пропала в июне 1941 года. О гибели главы семейства узнали только в 1945 году от сослуживца мужчины.

В 1945 году в мае к маме по твоей просьбе заехал мужчина и рассказал, как ты погиб. Вы попали в засаду. Ты был ранен в ногу, остался прикрывать своих товарищей, попросил оставить гранату и патроны и просил рассказать жене о своей смерти, — писала Сырская.

По ее словам, когда немцы подошли к Москве, семья перебралась во Владимирскую область. Как отметили в администрации Владимира, мать Сырского обращалась в архив Минобороны в городе Подольске и получила дубликат извещения, которое прислали ее матери. При этом отмечается, что место расположения могилы ее отца осталось неизвестным.

Ранее Telegram-канал Readovka сообщил, что родители и брат нового главкома ВСУ проживают во Владимирской области. По данным канала, отцом Сырского оказался бывший полковник Вооруженных сил России в отставке. Канал отмечает, что до начала СВО близкие военного активно размещали в соцсетях патриотические фотографии, а после начала спецоперации сам украинский генерал порвал все связи с родными.

При этом, по данным владимирских краеведов, информация о том, что Сырский родился в селе Новинки Киржачского района Владимирской области, не соответствует действительности. В этом муниципалитете нет села с таким названием, есть только одноименная деревня. Кроме того, в краеведческой справке Киржачского историко-родословного общества сказано, что в указанной деревне «никогда не проживали семьи с такой фамилией».