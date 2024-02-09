Во Владимире «открестились» от нового главкома ВСУ Краеведы Владимирской области опровергли место рождения нового главкома ВСУ

Фото: t.me/osirskiy

Александр Сырский (справа)

Информация о том, что новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский родился в селе Новинки Киржачского района Владимирской области, не соответствует действительности, пишет портал «Зебра ТВ». Отмечается, что в этом муниципалитете нет села с таким названием, есть только одноименная деревня.

Как подчеркивают журналисты, это принципиальная разница, поскольку село отличается от деревни наличием церкви. Кроме того, в краеведческой справке Киржачского историко-родословного общества сказано, что в указанной деревне «никогда не проживали семьи с такой фамилией».

Отмечается что населенный пункт очень маленький и до 1989 года на карте СССР указывался нежилым, там насчитывалось в разные времена от 10 до 17 дворов. При этом села или деревни с названиями «Новинки» или «Новинка» есть в ряде других районов Владимирской области, например в Александровском, Ковровском, Меленковском и Муромском.

Ранее Telegram-канал Readovka сообщил, что родители и брат нового главкома ВСУ проживают во Владимирской области. По данным канала, отцом Сырского оказался бывший полковник Вооруженных сил России в отставке. Канал отмечает, что до начала СВО близкие военного активно размещали в соцсетях патриотические фотографии, а после начала спецоперации сам украинский генерал порвал все связи с родными.

Кроме того, РИА Новости выяснили, что старший сын нового главнокомандующего ВСУ Антон проживает в Австралии и регулярно посещает местные ночные клубы. Он окончил один из австралийских вузов. Свои записи в соцсетях он выкладывает исключительно на русском языке.