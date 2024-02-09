Сын нового главнокомандующего ВСУ оказался завсегдатаем ночных клубов РИА Новости: сын главкома ВСУ Сырского живет в Сиднее и активно посещает клубы

Фото: МО Украины

Александр Сырский

Старший сын нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского Антон проживает в Австралии и регулярно посещает местные ночные клубы, сообщает РИА Новости со ссылкой на личную страницу родственника главкома в социальной сети «ВКонтакте». По данным агентства, Антон Сырский окончил один из австралийских вузов. Свои записи он выкладывает исключительно на русском языке.

На фотографиях, опубликованных на странице Сырского в соцсети «ВКонтакте», его можно увидеть в ночных клубах Сиднея, а также на различных вечеринках. Предполагается, что он положительно относится к Вооруженным силам России. В частности, на его странице была замечена карикатура, на которой изображен медведь с российским флагом, ступающий по пескам с надписью «Сирия». На этой же карикатуре видны трое мужчин, прячущихся за камнем. Они подписаны представителями «ИГ» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), ЦРУ и сирийской оппозиции.

Ранее в Сети удалось найти информацию о других родственниках Александра Сырского. Telegram-канал Readovka сообщил, что его родители и брат проживают во Владимирской области. По данным канала, отцом главнокомандующего ВСУ оказался бывший полковник Вооруженных сил России в отставке. Readovka отмечает, что до начала СВО близкие Сырского активно размещали в соцсетях патриотические фотографии, а после начала спецоперации сам украинский генерал порвал все связи с родными.