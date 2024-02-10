Появилось видео уничтожения опорного пункта ВСУ в районе Берестового

Фото: МО РФ

Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения огневых точек и укрытий военных Вооруженных сил Украины на опорном пункте в районе Берестового Харьковской области в зоне спецоперации, передает РИА Новости. По данным военного ведомства, операторы боевых беспилотных летательных аппаратов точечно ударили по опорному пункту ВСУ и выбили украинских бойцов из укрытия.

Ранее Вооруженные силы России вычислили и уничтожили боевые расчеты гаубиц «Мста-Б» украинской армии на Херсонском направлении. На опубликованных в Сети кадрах показано, как операторы беспилотного летательного аппарата «Ланцет», которых также называют «иксоводами», одним точным ударом поразили технику противника, которую пытались спрятать за маскировочной сетью.

До этого военный корреспондент Филипп Прокудин показал видео работы российских артиллеристов на Херсонском направлении. На кадрах продемонстрировано, как бойцы группировки «Днепр» поражают противника на правом берегу Днепра. Военкор подчеркнул, что артиллеристы вынуждены постоянно перемещать орудия, чтобы не дать ВСУ вычислить свои позиции. По словам бойцов расчетов, их девиз: «Движение — это жизнь».