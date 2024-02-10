Народный артист России Филипп Киркоров возвращается на телевидение после «отмены». Какие еще последние новости про певца известны сегодня, где и когда он появится, почему заблокировали его счета?
Когда Киркоров вернется на телевидение
По данным Telegram-канала SHOT, «отмена» Филиппа Киркорова, которая началась в конце прошлого года из-за его участия в «голой» вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой, сходит на нет. Так, поп-король остался на месте председателя жюри в новом сезоне шоу «Маска».
Премьера пятого сезона программы состоится 18 февраля на канале НТВ. В кресла жюри также вернутся Валерия, Регина Тодоренко, Тимур Родригез и приглашенный гость — в первом выпуске им станет Дима Билан, который победил в четвертом сезоне «Маски» и тоже посещал «голую» вечеринку.
«На съемках первого выпуска сезона шоу Киркоров не стеснялся шутить про „голую“ вечеринку, одному из участников он сказал, что тот „зашел в ту дверь“, и признался, что прошлый год получился у него неудачным. Чтобы избавиться от такого прошлого, поп-король решил сменить имидж: на съемки он пришел в костюме с галстуком и решительно заявил, что „все стразы в прошлом“», — пишет SHOT.
Почему Киркорова вернули в жюри шоу «Маска»
По мнению продюсера Павла Рудченко, Филиппа Киркорова вернули в жюри программы «Маска», поскольку артист остается № 1 в российском шоу-бизнесе. Он отметил, что с певцом происходили разные истории, однако все всегда возвращалось на круги своя.
«Ситуация сама собой поутихнет, возникнут другие инфоповоды. Многие артисты покаялись публично. Тем более в отношении Киркорова — он по-прежнему № 1 в российском шоу-бизнесе. Что бы ни произошло, люди будут любить его творчество. Вполне логично, что его вновь зовут председателем жюри в „Маску“. С ним разные истории происходили. Конечно, он привлекал к себе внимание как звезда первой величины», — объяснил Рудченко NEWS.ru.
Почему налоговая заблокировала счета Киркорова
Telegram-канал «Светский хроник» сообщил, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета Филиппа Киркорова. По данным канала, исполнитель не внес страховые платежи на сумму 47 тысяч рублей.
«Как выяснил админ, налоговая заблокировала счета Филиппа Киркорова. Причина? Судя по документам, ИП Киркоров не внес страховые платежи на сумму 47 тысяч», — пишет «Светский хроник».
Как изменились гонорары Киркорова после «голой» вечеринки
По информации Telegram-канала Mash, Филипп Киркоров после скандала и «отмены» из-за «голой» вечеринки снизил сумму гонорара за частное выступление на 4,5 млн рублей. Менеджмент артиста вынужден был уменьшить стоимость выступления из-за резкого падения спроса на его концерты.
«Как нам стало известно, работать Бедросович будет в первую очередь на частниках. Причем по такой тактике — вначале заказчику озвучат обычные $150 тысяч оплаты, а потом такие: „Для вас специальное предложение, скинем ценник до сотки“. Заоблачный райдер Филиппа активно сокращают — теперь ему достаточно зеркала в пол, фруктовой корзинки, колы, мясной/сырной/хлебной нарезки, квашеной капусты и низкокалорийного йогурта. Бонусом — в ценник 100 тысяч артист готов включить подтанцовку к своему выступлению. Да и вообще открыт любым предложениям, даже чтобы клиент сам выбрал песни из репертуара. На такие уступки Киркоров вынужден идти на фоне массовых отмен — они тянутся еще с Нового года. Причем не только на сцене, но и в ТВ-программах и кинематографе. По карману артиста также бьют проблемы с налоговой: самая свежая задолженность составляет почти 8 млн», — пишет канал.
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