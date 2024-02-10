Филипп Киркоров: последние новости 10 февраля, «Маска», конец «отмены»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров возвращается на телевидение после «отмены». Какие еще последние новости про певца известны сегодня, где и когда он появится, почему заблокировали его счета?

Когда Киркоров вернется на телевидение

По данным Telegram-канала SHOT, «отмена» Филиппа Киркорова, которая началась в конце прошлого года из-за его участия в «голой» вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой, сходит на нет. Так, поп-король остался на месте председателя жюри в новом сезоне шоу «Маска».

Премьера пятого сезона программы состоится 18 февраля на канале НТВ. В кресла жюри также вернутся Валерия, Регина Тодоренко, Тимур Родригез и приглашенный гость — в первом выпуске им станет Дима Билан, который победил в четвертом сезоне «Маски» и тоже посещал «голую» вечеринку.

«На съемках первого выпуска сезона шоу Киркоров не стеснялся шутить про „голую“ вечеринку, одному из участников он сказал, что тот „зашел в ту дверь“, и признался, что прошлый год получился у него неудачным. Чтобы избавиться от такого прошлого, поп-король решил сменить имидж: на съемки он пришел в костюме с галстуком и решительно заявил, что „все стразы в прошлом“», — пишет SHOT.

Почему Киркорова вернули в жюри шоу «Маска»

По мнению продюсера Павла Рудченко, Филиппа Киркорова вернули в жюри программы «Маска», поскольку артист остается № 1 в российском шоу-бизнесе. Он отметил, что с певцом происходили разные истории, однако все всегда возвращалось на круги своя.

«Ситуация сама собой поутихнет, возникнут другие инфоповоды. Многие артисты покаялись публично. Тем более в отношении Киркорова — он по-прежнему № 1 в российском шоу-бизнесе. Что бы ни произошло, люди будут любить его творчество. Вполне логично, что его вновь зовут председателем жюри в „Маску“. С ним разные истории происходили. Конечно, он привлекал к себе внимание как звезда первой величины», — объяснил Рудченко NEWS.ru.

Почему налоговая заблокировала счета Киркорова

Telegram-канал «Светский хроник» сообщил, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета Филиппа Киркорова. По данным канала, исполнитель не внес страховые платежи на сумму 47 тысяч рублей.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

«Как выяснил админ, налоговая заблокировала счета Филиппа Киркорова. Причина? Судя по документам, ИП Киркоров не внес страховые платежи на сумму 47 тысяч», — пишет «Светский хроник».

Как изменились гонорары Киркорова после «голой» вечеринки

По информации Telegram-канала Mash, Филипп Киркоров после скандала и «отмены» из-за «голой» вечеринки снизил сумму гонорара за частное выступление на 4,5 млн рублей. Менеджмент артиста вынужден был уменьшить стоимость выступления из-за резкого падения спроса на его концерты.

«Как нам стало известно, работать Бедросович будет в первую очередь на частниках. Причем по такой тактике — вначале заказчику озвучат обычные $150 тысяч оплаты, а потом такие: „Для вас специальное предложение, скинем ценник до сотки“. Заоблачный райдер Филиппа активно сокращают — теперь ему достаточно зеркала в пол, фруктовой корзинки, колы, мясной/сырной/хлебной нарезки, квашеной капусты и низкокалорийного йогурта. Бонусом — в ценник 100 тысяч артист готов включить подтанцовку к своему выступлению. Да и вообще открыт любым предложениям, даже чтобы клиент сам выбрал песни из репертуара. На такие уступки Киркоров вынужден идти на фоне массовых отмен — они тянутся еще с Нового года. Причем не только на сцене, но и в ТВ-программах и кинематографе. По карману артиста также бьют проблемы с налоговой: самая свежая задолженность составляет почти 8 млн», — пишет канал.

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