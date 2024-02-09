Новый сезон шоу «Маска»: Киркоров, Билан, шутки про «голую» вечеринку

Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости

Участник шоу «Маска. Танцы» выступает на сцене во время съемок телепроекта в Москве

Стали известны подробности пятого сезона музыкального шоу «Маска» на телеканале ТНТ. Будет ли Филипп Киркоров в жюри, в каком качестве появится Дима Билан, как проходят съемки, когда премьера?

Будет ли Киркоров в жюри нового сезона «Маски»

8 февраля народного артиста России заметили на съемках нового сезона шоу «Маска». Киркоров был в хорошем настроении и активно общался с коллегами. СМИ предполагали, что бойкот певца со стороны телевидения, объявленный после скандала из-за участия исполнителя в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, сходит на нет.

«Сам певец пока не афиширует свое возвращение на телеканалы страны. Если раньше он активно вел социальные сети, освещая каждый свой шаг, то теперь это делает крайне редко. Говорят, что ему посоветовали быть предельно осторожным и избегать шумихи», — писал MK.RU.

9 февраля стало известно, что поп-король сохранит за собой место председателя жюри в «Маске».

Кто еще будет в жюри «Маски»

По данным SHOT, компанию Киркорову в жюри составят певица Валерия, телеведущая Регина Тодоренко и шоумен Тимур Родригез.

«Авторы шоу решили не отказываться от Киркорова, который и в пятом сезоне останется в жюри. Вместе с ним там будут Валерия, Регина Тодоренко, Тимур Родригез и приглашенный гость — в первом выпуске им станет Дима Билан (один из победителей прошлого сезона)», — отмечается в публикации SHOT.

Билан также посетил скандальное мероприятие в «Мутаборе» 20 декабря.

Как проходят съемки «Маски» с Киркоровым

Источник SHOT поделился подробностями съемок первого выпуска нового сезона «Маски». Так, Киркоров в ходе рабочего процесса иронизировал на тему скандала вокруг его присутствия на «голой» вечеринке. Кроме того, артист признал, что 2023 год выдался для него неудачным.

«На съемках первого выпуска сезона шоу Киркоров не стеснялся шутить про „голую“ вечеринку. Одному из участников он сказал, что тот „зашел в ту дверь“, и признался, что прошлый год получился у него неудачным», — сообщает источник.

Также SHOT подчеркивает, что Киркоров на фоне скандала из-за «голой» вечеринки решил сменить имидж. В частности, поп-король «оставил в прошлом» стразы, которыми нередко украшал свои наряды.

«Чтобы избавиться от такого прошлого, поп-король решил сменить имидж: на съемки он пришел в костюме с галстуком и решительно заявил, что „все стразы в прошлом“», — добавляет Telegram-канал.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Когда премьера нового сезона «Маски», что известно

Ранее НТВ сообщил, что премьера пятого сезона шоу «Маска» не состоится 11 февраля, как было анонсировано ранее. Представители телеканала уточнили, что передача выйдет в эфир на неделю позже — 18 февраля. При этом причины переноса озвучены не были.

В пятом сезоне проекта за победу сразятся 14 участников. Масками юбилейного сезона станут Акула, Арлекин, Бабочка, Водяной, Горилла, Енот, Змей Горыныч, Кактус, Кот, Кукуруза, Матрешка, Мотылек, Перец и Щенок. Ведущим шоу останется Вячеслав Макаров.

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