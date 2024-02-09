Маск попиарил интервью Путина. Они знакомы, что говорят друг о друге?

Фото: Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск сделал два репоста интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Что Макс и Путин говорили друг о друге, знакомы ли они?

Что сказал Маск о Путине и его интервью Карлсону

Основатель компании Space X минувшей ночью написал в социальной сети Х (Twitter), что смотрит интервью Путина Карлсону. Он также сделал репост сюжета их беседы.

Позднее предприниматель сделал еще один репост интервью российского лидера в Twitter (X). Он также оповестил, что беседу можно посмотреть с помощью Apple TV. На страницу Маска в Twitter (X) подписаны 172 млн человек.

Комментируя содержание интервью, миллиардер согласился с Путиным, который в беседе с Карлсоном заявил, что грубейшая стратегическая ошибка США заключалась в использовании доллара в качестве инструмента для борьбы на мировой арене.

«Мы переусердствовали, превратив доллар в оружие», — написал Маск, добавив, что это было глупым шагом.

Ранее предприниматель выразил возмущение из-за информации о возможном введении Евросоюзом санкций против Карлсона за интервью с Путиным. По мнению Маска, такой шаг оскорбил бы американскую общественность.

«Если это правда, это было бы действительно тревожно. Можно соглашаться или не соглашаться с Такером, но он видный американский журналист, и такой шаг действительно бы глубоко оскорбил американскую общественность», — резюмировал миллиардер.

Что говорил Путин о Маске

В интервью Карлсону Путин заявил, что Маск является умным человеком, которого невозможно остановить в развитии его проектов. Российский президент напомнил, что компания предпринимателя Neuralink недавно внедрила имплант в мозг человека.

«Я думаю, что Маска остановить невозможно, он все равно будет делать то, что считает нужным. Но надо с ним как-то договариваться, надо искать какие-то способы убедить его. Мне кажется, он умный человек, то есть я уверен в том, что он умный человек. Надо с ним как-то договариваться о том, что этот процесс нужно канонизировать, подчинять каким-то правилам», — указал Путин.

Фото: Kremlin.ru Владимир Путин

Знакомы ли Маск и Путин

Как сообщало издание The New Yorker, в октябре 2022 года Маск рассказал тогдашнему заместителю министра обороны США по политическим вопросам Колину Калю, что у него состоялся разговор с Путиным. Никаких деталей о беседе предпринимателя с российским президентом СМИ не приводило.

По информации источника, Маск заявил, что лично разговаривал с Путиным за несколько недель до того, как опубликовал в Twitter (X) свой вариант мирного плана, а его консультации с Кремлем были регулярными.

Сам миллиардер опровергал эти сообщения. По его словам, он общался с российским лидером лишь однажды и темой беседы был космос.

«Это неправда. Я общался с Путиным лишь однажды, это было около 18 месяцев назад. Темой был космос», — говорил Маск в октябре 2022 года.

В том же месяце пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтверждал, что Путин и Маск заочно знакомы. По его словам, российский лидер беседовал с миллиардером на тот момент полтора года назад. При этом представитель Кремля также опроверг, что Маск связывался с Путиным перед обнародованием своего плана урегулирования по украинскому кризису.

«Могу подтвердить, что где-то года полтора назад у Путина и Маска был телефонный разговор», — заявлял Песков 12 октября 2022 года.

Речь идет об инициативе, которую Маск опубликовал в начале октября 2022 года. Тогда он предложил проголосовать за или против своего видения мирного урегулирования конфликта на Украине. Согласно плану бизнесмена, конфликт закончится тем, что Крым останется частью России, а в новых российских регионах повторно пройдут референдумы под наблюдением ООН. Кроме того, по словам Маска, мирное соглашение может предусматривать, что Украина останется нейтральной страной, а стороны договорятся о водоснабжении Крыма.

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