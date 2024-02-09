Тайный знак Путина: кому подмигивал президент РФ, при чем здесь Таймс-сквер

Фото: kremlin.ru

Такер Карлсон, Владимир Путин

Президент России Владимир Путин, закончив длинную историческую справку об Украине, подмигнул американскому журналисту Такеру Карлсону в ходе интервью. Когда глава государства делал так же, кто посылал подобный жест ему, что он означает?

Когда Путин подмигнул Карлсону

Российский лидер во время интервью ответил на вопрос Карлсона об Украине длинным историческим рассказом. Журналист несколько раз вежливо перебил Путина, чтобы перевести беседу в русло современной политики, но тот отметил, что Карлсон пообещал ему «серьезный разговор».

Закончив речь, Путин обратил внимание Карлсона, что все же возвращается «к вопросу о сегодняшних днях». Журналист поблагодарил главу РФ за это, а тот ему подмигнул.

Кому еще подмигивал Путин

В июне 2019 года Путин проводил встречу с инвесторами на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В списке приглашенных гостей было 45 фамилий, включая членов российского кабинета министров. Присутствовали на мероприятии также лидеры иностранных государств и зарубежные чиновники, в том числе экс-президент Франции Николя Саркози, министр энергетики и промышленности Саудовской Аравии Халид аль-Фалих (сейчас занимает должность министра инвестиций СА) и глава фонда «Шелковый путь» Ван Яньчжи. На записи, опубликованной в Telegram-канале «Пул № 3», запечатлено, как Путин, улыбаясь, подмигивает собеседнику. При этом непонятно, кому именно глава государства адресовал такой жест.

30 сентября 2022 года Путин подмигнул во время подписания документов о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Адресат жеста также не попал в объектив камеры.

В июле 2023 года Путин пошутил и подмигнул главе Томской области Владимиру Владимировичу Мазуру на встрече с выпускниками школы губернаторов РАНХиГС. Руководитель региона во время речи напомнил о своем возрасте, что вызвало ироничную реакцию российского президента.

Фото: kremlin.ru Встреча с Владимиром Мазуром

«Есть другой Владимир Владимирович, постарше вас», — пошутил Путин, подмигнув Мазуру.

Когда Путин подмигнул американцам на Таймс-сквер

В конце апреля 2016 года прохожие на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке стали свидетелями необычного явления. Рекламу машины на гигантском билборде вдруг прервало видео с «восьмибитным» изображением Путина, который приветливо улыбался американцам и даже подмигнул им.

Позже выяснилось, что «встречу» президента России и американского народа организовали двое молодых людей, которые взобрались на крышу здания и взломали билборд длиной более 100 метров, чтобы запустить на нем видео. Как рассказывали очевидцы, ролик с Путиным периодически появлялся на щите весь день, за это время российский лидер «поприветствовал» несколько тысяч человек.

Кто подмигивал Путину

В июле 2018 года перед переговорами в Хельсинки Дональд Трамп, который тогда занимал пост президента США, подмигнул Путину. На эпизод обратил внимание журналист британского телеканала Sky News Марк Стоун.

«Очень странный язык тела. Но Дональд Трамп действительно подмигнул Путину», — написал он в свое блоге, прикрепив соответствующий фрагмент видеозаписи.

Фото: Mikhail Klimentyev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Владимир Путин, Дональд Трамп

Что значит подмигивание Путина

Президент России никогда не давал комментариев по поводу того, кому и почему он подмигивает. При этом подобные жесты всегда происходят в доброжелательной атмосфере, будь то интервью, пресс-конференции или другие мероприятия.

Самое по себе подмигивание — это неформальный способ невербального общения, обычно сигнализирующий об общих скрытых знаниях или намерениях. Однако оно неоднозначно и сильно зависит от дополнительного контекста, без которого подмигивание может стать неверно истолкованным или даже бессмысленным.

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