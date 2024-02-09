Путин объяснил, зачем Запад выдумывает «страшилки» о России Путин: Западу нужны «страшилки» об РФ, чтобы выбить деньги из налогоплательщиков

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Владимир путин

Ужасы, которые рассказывают про Россию в западных странах, необходимы, чтобы выбить из налогоплательщиков побольше денег на противостояние с Москвой, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. По его словам, их главной целью является ослабление России.

Нами все время всех пугали: завтра Россия использует тактическое ядерное оружие, завтра вот то использует — нет, послезавтра... Ну и что? Это просто страшилки для обывателей, для того чтобы выбить из налогоплательщиков США, выбить из налогоплательщиков Европы дополнительные деньги в противостоянии с Россией на украинском театре военных действий, — подчеркнул глава государства.

Путин также призвал Вашингтон исправить свою ошибку, так как Киев именно по его указке отказался от мирных переговоров. По его словам, для этого всегда можно найти тонкий и необидный предлог. Тем более, что у США много своих проблем, а Россия будет бороться за свои интересы до конца.

Российские лидер напомнил, что уже говорил президенту США Джо Байдену об огромной исторической ошибке, которую он совершает, отталкивая Россию и поддерживая происходящее на Украине.