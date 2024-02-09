«Пусть исправят ошибку»: Путин указал Вашингтону на его место Путин призвал США исправить ошибку и вернуть Киев к переговорам

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Правительство Зеленского отказалось от переговоров с Москвой по указке Вашингтона, заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент РФ Владимир Путин. По его словам, Вашингтону необходимо исправить эту ошибку.

Пусть теперь, если видят в Вашингтоне, что это неправильное решение, пусть откажутся от него, найдут какой-то предлог тонкий, не обидный ни для кого, найдут это решение. Не мы же приняли эти решения — там приняли решение, пусть они от него и отказываются. Вот и все, — пояснил глава государства.

Он добавил, что Москва не собирается корректировать ошибки США. По его словам, конфликт на Украине закончится за недели, если Вашингтон прекратит поставки оружия. Российский лидер также счел дешевой провокацией предложения отправить войска США на помощь Киеву.

У США много своих проблем, Вашингтону лучше договориться с Москвой и понять, что РФ борется за свои интересы до конца, — добавил президент.

После интервью с Путиным Карлсон опубликовал новый ролик, посвященный их разговору. Журналист подчеркнул, что российский президент «несомненно» очень умный человек.