Путин раскрыл, от какой исторической ошибки он предостерегал Байдена Путин заявил, что указывал Байдену на историческую ошибку по поддержке Украины

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что предупреждал американского лидера Джо Байдена об опасности финансирования Украины еще до начала СВО. По словам главы российского государства, его американский коллега совершил ошибку исторического масштаба.

Я, кстати, ему тогда говорил — не буду в детали вдаваться, никогда этого не делаю, — но я ему тогда сказал: я считаю, что вы совершаете огромную ошибку исторического масштаба, поддерживая все, что там происходит, на Украине, отталкивая Россию, — сказал Путин.

Он также подчеркнул, что конфликт на Украине закончится в течение нескольких недель, если Вашингтон прекратит поставлять оружие Киеву. После этого, по словам Путина, «можно договариваться о каких-то условиях».

Военный эксперт Игорь Коротченко ранее заявил, что российская тайная и явная дипломатия, а также усилия президента Владимира Путина на личных переговорах с иностранными коллегами помогут подорвать мировую гегемонию США. Он заметил, что, несмотря на жесткую масштабную пропаганду, Запад не смог настроить широкую международную общественность против России.