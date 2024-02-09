Карлсон рассказал о сверкающих глазах Путина Карлсон: глаза Путина сверкали во время разговора об отношениях с НАТО

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что глаза российского президента Владимира Путина во время разговора о НАТО и РФ сверкали. По его словам, российского лидера огорчает, что Альянс поставил перед собой задачу сдерживать Россию.

Весь смысл НАТО состоит в том, чтобы сдержать Россию, Путина это ранит, он очень огорчен этим. Его глаза сверкали в те моменты, когда мы беседовали об этом на протяжении более часа, — рассказал он.

Ранее Путин назвал «интересным кино» ситуацию 2008 года, когда страны НАТО открыли двери Украине в свой альянс, несмотря на то, что страна в соответствии со своей Декларацией о независимости имеет статус нейтральной. Глава российского государства подчеркнул, что «мы так не договаривались».

Он также отметил, что Запад придумывает «страшилки» о России, чтобы надавить на своих граждан и выбить из налогоплательщиков побольше денег на противостояние с Москвой. По его словам, главной целью западных правительств является ослабление РФ.