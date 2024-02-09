«Интересное кино!»: Путин об «открытых дверях» НАТО для Украины Путин назвал «интересным кино» заявление об «открытых дверях» НАТО для Украины

Фото: IMAGO/Presidential Office of Ukr/Global Look Press

«Интересным кино» назвал президент России Владимир Путин ситуацию 2008 года, когда страны НАТО открыли двери Украине в свой альянс, несмотря на то, что страна в соответствии с Декларацией о независимости имеет статус нейтральной. В ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону глава российского государства подчеркнул, что «мы так не договаривались».

Путин напомнил, что заявление об «открытых дверях» для Украины и Грузии прозвучало на саммите НАТО в Бухаресте. По словам главы государства, после этого ряд стран Европы рассказали, будто бы на них по данному вопросу «надавили». По мнению российского лидера, не существует никаких гарантий того, что подобное не повторится. Он также отметил, что после этого Запад «начал осваивать территорию Украины».

И при выборах уже в независимой, суверенной Украине, которая получила независимость в результате Декларации о независимости, а, кстати, там написано, что Украина — нейтральное государство, а в 2008 году вдруг перед ней открыли двери, или ворота, в НАТО. Вот интересное кино! Мы так не договаривались. Так вот все президенты, которые приходили к власти на Украине, они опирались на электорат, так или иначе хорошо относившийся к России. <...> И «перебить» этот электорат <...> было очень сложно, — сказал Путин.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны военного блока дали предварительное согласие на принятие Украины в «семью». Столтенберг подчеркнул, что сейчас главная задача заключается в «обеспечении победы Украины над Россией». Он также сообщил, что Альянс и власти Украины утвердили программу сотрудничества на 2024 год, одним из положений которой является совместимость сил Украины и Блока.