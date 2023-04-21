Все страны НАТО дали согласие на вступление Украины в Альянс Столтенберг: все страны НАТО дали предварительное согласие на вступление Украины в Альянс

Фото: president.gov.ua

Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский

Все страны — члены НАТО дали предварительное согласие на вступление Украины в ряды Альянса, заявил генеральный секретарь объединения Йенс Столтенберг. При этом он подчеркнул, что сейчас главной задачей для военно-политического блока является «обеспечение победы Украины над Россией». Трансляция его выступления велась на сайте Альянса.

Как я вчера сказал в Киеве, будущее Украины — в семье Альянса. Все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом Альянса, — отметил Столтенберг.

Также он рассказал, что союзники по НАТО обсуждают вопрос поставки Украине самолетов различных типов. Руководство Альянса пока не приняло конкретное решение, добавил он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что недопущение Украины в НАТО по-прежнему является одной из целей СВО. Он добавил, что членство Киева в Альянсе будет представлять серьезную угрозу безопасности России.

В свою очередь Столтенберг заявил на встрече в Киеве, что страны Альянса наращивают поставки самолетов, танков и другой бронетехники на Украину. Сумма затрат на военную помощь уже составила €150 млрд.