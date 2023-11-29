Киев и НАТО договорились о сотрудничестве в 2024 году

Фото: Офис Президента Украины

НАТО и власти Украины подписали программу сотрудничества на 2024 год, сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг. По его словам, которые приводит ТАСС, одним из положений программы является совместимость сил Украины и Блока.

Мы подписали обширную программу сотрудничества на 2024 год, которая включает взаимодействие по энергобезопасности и повышению совместимости сил Украины и НАТО, — цитирует агентство Столтенберга.

Он добавил, что на заседании Совета Украина — НАТО обсуждались реформы, которые необходимо провести украинским властям для сближения с Альянсом. В числе прочего речь шла о реформировании системы военных закупок и разведслужб. Столтенберг также рассказал, что рекомендации для Украины на пути в члены НАТО включают в себя борьбу с коррупцией, укрепление принципов правового государства, поддержку прав человека и прав меньшинств.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ВСУ де-факто становятся войсками Альянса. Он пояснил, что речь идет о принципах и подходах к управлению армией, а также ее технических возможностях.

Накануне Столтенберг сообщил, что главы МИД стран Альянса по-прежнему готовы поддержать вступление в него Украины. Он также добавил, что Блок должен быть готовым к усилению боевых действий на украинской территории и к новым воздушным и ракетным ударам. Генсек подчеркнул, что необходимо активизировать военные поставки Киеву.