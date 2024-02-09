Путин ответил на благодарность Карлсона подмигиванием Путин подмигнул Карлсону после «исторической справки» в интервью

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин, закончив длинную историческую справку об Украине, подмигнул Такеру Карлсону в ходе интервью. До этого американский журналист несколько раз попытался вернуть российского лидера к разговору о современности.

Путин ответил на вопрос Карлсона об Украине длинным историческим рассказом. Журналист несколько раз вежливо перебил российского лидера, чтобы перевести беседу в русло современной политики, но тот отметил, что Карлсон пообещал ему «серьезный разговор».

Закончив речь, Путин обратил внимание Карлсона, что все же возвращается «к вопросу о сегодняшних днях». Журналист поблагодарил главу РФ за это, а тот ему подмигнул.

Президент России Владимир Путин после интервью с американским журналистом Такером Карлсоном вошел в актуальные тренды в американском сегменте соцсети X (Twitter). По последним данным, число постов с упоминанием российского лидера составило 1,37 млн.

До этого стало известно, что интервью Владимира Путина Такеру Карлсону набрало более 50 млн просмотров в социальной сети X (Twitter). При этом 155 тысяч человек сделали репосты, а отметку «нравится» поставили свыше 474 тысяч человек. Одни из крупнейших телеканалов США — Fox News и CNN — проигнорировали интервью главы российского государства и уделили большее внимание расследованию дела президента США Джо Байдена о нарушениях правил хранения секретных документов.