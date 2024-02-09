Карлсон назвал идиотами тех, кто верит в намерения России атаковать Европу

Фото: kremlin.ru

Такер Карлсон

Американский журналист Такер Карлсон назвал идиотами всех, кто верит, что Россия хочет атаковать Европу. По его мнению, западные «идеологические лжецы» хотят «сделать Гитлера или японского императора» из президента России Владимира Путина.

Я не должен говорить подобное из-за того, что идеологические лжецы, которые управляют Госдепом, хотят сделать Путина Гитлером или японским императором. Это неправда, это глупость. Нужно быть идиотом, чтобы думать, что они собираются в Вену, нет доказательств, — сказал он.

Ранее Путин заявил, что ужасы, которые рассказывают про Россию на Западе, необходимы, чтобы выбить из налогоплательщиков побольше денег на противостояние с Москвой. По его словам, главной целью правительств западных стран является ослабление России.

Также Путин сравнил мир с мозгом, у которого два полушария, и который болен биполярным расстройством. Он заявил о необходимости единения мира, чтобы безопасность была общей, а не гарантированной только «золотому миллиарду».