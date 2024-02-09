Путин поставил миру неутешительный диагноз Путин сравнил мир с тяжело больным мозгом

Фото: Tucker Carlson Network/Global Look Press

Президент России Владимир Путин в интервью американском ужурналисту Такеру Карлсону сравнил мир с мозгом, у которого два полушария, и который болен биполярным расстройством. Он заявил о необходимости единения мира, чтобы безопасность была общей, а не гарантированной только «золотому миллиарду».

И тогда — только в этом случае — мир будет стабильным, устойчивым и прогнозируемым. А до тех пор, пока голова разделена на две части, это болезнь, тяжелое заболевание. Мир проходит через этот период тяжелого заболевания, — подчеркнул Путин.

Он также выразил надежду, что благодаря честной журналистике мир удастся объединить.

После интервью с Путиным Карлсон назвал безумцами всех, кто рассчитывает на возвращение Крыма Украине для достижения мира с Россией. По его мнению, Москва не откажется от полуострова ни при каких обстоятельствах.

За два часа интервью Путина набрало 20 млн просмотров, число репостов превысило 87 тысяч, отметку «нравится» поставили 252 тысячи человек.