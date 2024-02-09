«Надо быть безумным»: Карлсон сделал заявление о статусе Крыма Карлсон заявил, что Россия ни при каких обстоятельствах не откажется от Крыма

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Такер Карлсон

Американский журналист Такер Карлсон после интервью с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что Москва ни при каких обстоятельствах не откажется от Крыма. Он назвал безумцами всех, кто считает, что Россия должна отдать полуостров для достижения мира на Украине.

Крым находился в руках России еще в начале этой войны. Поэтому, если вы действительно считаете, что в качестве условия для достижения мира Путин должен будет отдать Крым, то вы безумны, — сказал он.

Ранее Карлсон опубликовал новый видеоролик, записанный по итогам интервью Путиным. В нем он назвал главу российского государства «несомненно» умным человеком. Он также отметил, что Путин не часто дает интервью и в связи с этим ему не так просто «объясниться». При этом Карлсон оценил «чрезвычайно дельный» ответ главы российского государства о предпосылках кризиса вокруг Украины

В то же время журналиста удивило заявление Путина о готовности к мирному урегулированию украинского кризиса. В этой связи он предположил, что глава государства не стал бы так говорить, если бы он действительно так не думал.