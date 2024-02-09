«Хрен его знает»: Путин о попытках Джонсона отговорить Киев от переговоров Путин не нашел ответа, почему Джонсон отговорил Киев от переговоров

Президент России Владимир Путин не нашел, что ответить на вопрос Такера Карлсона, зачем бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уговаривал Украины отказаться от переговоров с РФ. Глава государства предположил, что такой была «общая установка».

Да хрен его знает, сам не понимаю. <...> Общая установка была. Почему-то у всех сложилась иллюзия, что Россию можно победить на поле боя, — от самонадеянности, от чистого сердца, но не от большого ума, — сказал Путин.

Он добавил, что решение Киева подчиниться этим уговорам было «нелепо и очень, как бы сказать, печально». Президент указал, что Борис Джонсон давно не возглавляет кабмин Великобритании, «а война продолжается».

Ранее The Daily Telegraph сообщила, что Борис Джонсон опасался возможного согласия Киева на невыгодное для Запада мирное соглашение с Москвой весной 2022 года. Он также заявил, что внутри НАТО существует «глубокая институциональная вина» за то, что Североатлантический альянс не поставил Украину на путь членства раньше. По словам экс-премьера, колебания военного блока по поводу присоединения Киева были фатальной ошибкой.